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ТАССЦены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала
Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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Цены на нефть в Иране выросли после новости об убийстве генерала Сулеймани
Комсомольская правдавчера в 23:18
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