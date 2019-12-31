Энергетика

ТАССТАССЦены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала

Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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Прогноз на 2020 год: сколько будут стоить нефть и рубль

РБК01:03

Нефть подскочила более чем на 2% на фоне убийства Сулеймани

Взгляд.рувчера в 23:57

Нефть подорожала после гибели иранского генерала в Багдаде

Известиявчера в 22:36

Цены на нефть в Иране выросли после новости об убийстве генерала Сулеймани

Комсомольская правдавчера в 23:18

Цены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала

ТАССвчера в 22:29

Мировые цены на нефть растут

RT на русском00:31

Котировки нефти не демонстрируют единой динамики

Экономика сегоднявчера в 01:01
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:42, Ашберн
Происшествия

Арестован второй подозреваемый в убийстве у ресторана в Сухуме

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 2019 года в Сухуме люди в масках открыли стрельбу возле входа в ресторан "Сан-Ремо", в результате погибли два человека, еще четверо получили ранения.
Кавказский узел вчера в 20:30
Политика

МИД России прокомментировал убийство США иранского генерала Сулеймани

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что убийство генерала КСИР Касема Сулеймани в результате ракетного удара США по окрестностям Багдада Москва расценивает как авантюрный шаг, следствием которого станет рост напряженности во всем регионе.
Журналистская правда 03:00
Энергетика

НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 02:27
Общество

На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей

РИА Новости вчера в 21:13
Гаджеты

NVIDIA Ampere: преемник Turing выйдет не ранее второго полугодия

Источник утверждает, что 7-нм графические процессоры поколения Ampere выйдут на рынок только во втором полугодии.
3DNews 01:06
Происшествия

Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья

В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Газета.Ru вчера в 21:16
Хоккей

Стали известны полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею

В полуфинале Молодежного чемпионата мира российская сборная сразится со шведской, а Финляндия сыграет против Канады.
РИА Новости 03:00
Наука

Длительность сна связана с легочным фиброзом

HotGeo 01 января в 08:55
Технологии

Представлен концепт, объединяющий дизайн KDE и Windows 10X

Ранее Камер Каан Авдан представил концепт внешнего вида системы, который объединяет в себе элементы "десятки" и macOS. reddit.com Теперь же пользователь MrZombieKiller опубликовал изображения гибрида KDE и ранней версии Windows 10X, при этом решение выглядит не только эстетически привлекательным, но и функционально удобным.
3DNews 03:18
Общество

Жена онколога Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
Шоу-бизнес

Супермодель Наталья Водянова выходит замуж

В комментариях модель спросили, идет ли речь о скорой свадьбе. Водянова подтвердила, что действительно скоро выйдет замуж.
Аргументы и Факты 01 января в 09:25
Армия и оружие

Австралийцы вооружатся беспилотными ведомыми в середине 2020-х годов

N+1 01:56
Экономика

Эксперт предупредил о возможном росте цен на авиабилеты в 2020 году

Изменение цен на авиабилеты в 2020 году, как и прежде, будет носить сезонный характер: перелет будет дороже в период праздников и каникул, и дешевле в межсезонье, а в целом по итогам года рост цен составит примерно 5%, сообщил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
ПРАЙМ вчера в 05:44
Происшествия

В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
РИА Новости 03:30
Кино

Netflix назвал самые популярные фильмы года

Второе место по популярности занял фильм "Очень странные дела".
Москва 24 31.12.19 в 10:58
Политика

Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале

Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
РИА Новости вчера в 12:39
Общество

«Аэрофлот» стал самой пунктуальной авиакомпанией в мире

Lenta.ru 00:21
Армия и оружие

В 2020 году Сухопутные войска получат более 300 единиц бронетехники

ГЛАС уже сообщал о том, что принятие на вооружение ЗРК С-500 «Прометей» перенесли на десять лет.
ГЛАС.RU 02:38
Армия и оружие

NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире

РИА Новости вчера в 23:23
Хоккей

Дадонов стал третьей звездой дня в НХЛ

Первой звездой дня назван нападающий «Колорадо» Натан МакКиннон. 24-летний канадец набрал 4 (1+3) очка в игре с "Сент-Луисом" (7:3).
Bookmaker-ratings.ru 03:27
Политика

Трамп предостерег Эрдогана от иностранного вмешательства в Ливию

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом предупредил последнего, что вмешательство иностранного государства в дела Ливии лишь осложнит ситуацию в этой стране.
РБК вчера в 15:28
Кино

Выбраны самые сексуальные сцены в кино 2019

Журналисты издания Popsugar выбрали самые сексуальные и романтичные сцены в фильмах и сериалах, вышедших на экраны в 2019 году.
Sibnet Новости 31.12.19 в 08:28
Экономика

Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
РБК 01 января в 03:21
Происшествия

Горящий мужчина упал с крыши дома на прохожую в Петербурге

Горящий мужчина упал с крыши трехэтажного дома на проходившую мимо женщину в Санкт-Петербурге.
Известия вчера в 13:17
Политика

«Нафтогаз» назвал лицемерной критику Порошенко договора с Россией

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал лицемерием критику бывшего президента страны Петра Порошенко из-за газового контракта с Россией.
РИА Новости вчера в 07:59
Происшествия

Момент взрыва бытового газа в жилом доме в Твери попал на видео

Пострадали два человека Бытовой газ взорвался утром 2 января в многоквартирном доме на бульваре Гусева в Твери.
АМИТЕЛ вчера в 09:10
Авто

Названы способы быстрого и безопасного прогрева машины зимой

Автоновости дня вчера в 00:26
Гаджеты

Apple выпустит сразу два бюджетных смартфона на смену iPhone SE

Профиль вчера в 15:26
Культура

Первый канал покажет «Спящую красавицу» с Загитовой и Навкой

Одиночнице Загитовой пришлось встать в пару с семикратным чемпионом Италии Ондржеем Готареком.
Sport24.ru вчера в 17:42
Технологии

Названы 5 самых полезных для водителей бесплатных мобильных приложений

Эксперты интернет-портала «АвтоВзгляд» выбрали 5 наиболее полезных водителю бесплатных сервисов, доступных для смартфонов.
OAnews вчера в 12:43
Как работают Яндекс.Новости?
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