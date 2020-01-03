Нефть подорожала более чем на 2% на фоне гибели иранского генерала Касима Сулеймани в результате удара США. При этом ранее цены росли более чем на 4%, передает «РИА Новости».

Нефть подорожала после гибели иранского генерала в Багдаде

Армия и оружие В Минобороны России прокомментировали гибель генерала Сулеймани В Минобороны России, комментируя гибель иранского генерала КСИР Касема Сулеймани в результате операции США в Ираке, заявили, что недальновидные шаги американской стороны способны привести к резкой эскалации обстановки в регионе.

Политика Жириновский назвал убийство Сулеймани серьезной ошибкой США Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.

Политика Украина готовится к запуску телевещания в Донбассе Украинское государственное телевидение с 15 февраля начнёт вещание на неподконтрольные властям территории Донбасса — самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики.

Общество Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390.

Происшествия В Кузбассе завели дело после публикации видео с избиением заключенных СК после публикации с избиением заключенных в Кузбассе возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками колонии, сообщает пресс-служба ведомства по Кемеровской области.

Политика Парламент Турции разрешил отправить войска в Ливию Турецкий парламент одобрил мандат на отправку военной помощи в Ливию после просьбы страны оказать им поддержку, сообщает Anadolou.

Энергетика Минэнерго Белоруссии назвало стоимость газа из России на два месяца Ранее президент Белоруссии Лукашенко отмечал, что при интеграции с Россией стране не нужны дешевые энергоресурсы, поэтому Минск готов покупать российский газ и по $200, а нефть — по $63 за баррель.

Кино Появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере Проект станет продолжением первых восьми фильмов, где будет рассказываться о том, что произошло с героями спустя 20 лет после финальной серии.