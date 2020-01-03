Общество

ИзвестияИзвестияНефть подорожала после гибели иранского генерала в Багдаде

Нефть подорожала более чем на 2% на фоне гибели иранского генерала Касима Сулеймани в результате удара США. При этом ранее цены росли более чем на 4%, передает «РИА Новости».
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Котировки нефти не демонстрируют единой динамики

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Гибель главного союзника России на Ближнем Востоке повлияла на стоимость нефти

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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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