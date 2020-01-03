Общество
ИзвестияНефть подорожала после гибели иранского генерала в Багдаде
Нефть подорожала более чем на 2% на фоне гибели иранского генерала Касима Сулеймани в результате удара США. При этом ранее цены росли более чем на 4%, передает «РИА Новости».
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Цены на нефть в Иране выросли после новости об убийстве генерала Сулеймани
Комсомольская правдавчера в 23:18
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