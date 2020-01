Хавбек сыграл за «Бернли» лишь в одном матче английской Премьер-Лиги.OFFICIAL: Burnley have confirmed that Danny Drinkwater will return to Chelsea in January having made just one Premier League appearance for the Clarets. pic.twitter.com/lbUet4cuWS— Squawka News (@SquawkaNews) January 3, 2020Ранее сообщалось, что Дринкуотер может перейти в «Астон Виллу».