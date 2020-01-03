Общество

ТАССТАССЦены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала

Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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Главный индекс лондонской биржи снизился на фоне убийства генерала Сулеймани в Ираке

ТАСС05:26

Нефть дорожает после новостей об убийстве иранского генерала при операции США

Газета.Ruвчера в 22:09

Нефть подскочила в цене после гибели иранского военачальника Сулеймани

РБК00:16

Цены на нефть взлетели после убийства главы иранского спецназа

Lenta.ruвчера в 23:06

Цены на нефть выросли более чем на 3% после убийства иранского генерала

Коммерсантъвчера в 22:55

Нефть подорожала после гибели иранского генерала в Багдаде

Известиявчера в 22:36

Нефть резко дорожала на новостях об убийстве иранского генерала Сулеймани

Интерфакс01:31
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Армия и оружие

Власти Ирана подтвердили гибель в Багдаде генерала Сулеймани

Life.ru вчера в 22:00
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ вчера в 05:12
Происшествия

По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
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Энергетика

НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 02:27
Армия и оружие

Грузии предсказали гуманитарную катастрофу в случае войны США с Ираном

Эксперт по вопросам внешней политики Зураб Батиашвили предсказал Грузии гуманитарную катастрофу в случае большой войны США с Ираном, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Взгляд.ру 07:24
Общество

В Москве бездомный отсудил у сети фитнес-центров более 140 тысяч рублей

Бездомный подал жалобы в несколько инстанций, в том числе в прокуратуру, - сообщает Znak.com.
Эхо Москвы 01:30
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro выйдут в один день

Ранее директор по продуктам компании Xiaomi Ван Тенг подтвердил, что будущие флагманы получат аккумуляторы ёмкостью не менее 4500 мАч.
UfaTime.ru 07:18
Происшествия

В Китае зарегистрировали 44 случая заболевания неизвестной пневмонией

В Китае количество зараженных неизвестной формой пневмонии увеличилось до 44 человек.
РБК 06:19
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
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Стася Милославская показала домашнее фото с Александром Петровым

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Шоу-бизнес

Смолов опубликовал романтичное фото с 17-летней внучкой Ельцина

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов опубликовал снимок с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина на фоне слухов об их романе.
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В Волгограде пассажир ударил женщину-таксиста ножом в лицо

"Трижды судимый за различные преступления пассажир такси, будучи в алкогольном опьянении, в ночь на пятницу отказался платить за проезд и напал на 35-летнюю женщину-водителя, он нанес ей несколько ножевых ранений в лицо", - сказала представитель ведомства.
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CES 2020: Dell рассказала о грядущих высококлассных ноутбуках Latitude 9510 и XPS 13

3DNews вчера в 09:00
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
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Жириновский назвал убийство Сулеймани серьезной ошибкой США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.
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Неизвестный открыл стрельбу в мэрии французского города Дрё

Неизвестный открыл стрельбу в мэрии французского города Дрё.
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СМИ узнали об отказе президента Польши приехать в Израиль из-за Путина

Как пишет газета Gazeta Wyborcza, основной причиной отказа Дуды ехать в Израиль является тот факт, что на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста будет присутствовать президент России Владимир Путин.
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Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis

Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
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Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
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Варшава увидела «руку Кремля» в споре Польши с ЕС о судебной реформе

Шеф канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский обвинил Россию в причастности к спору Варшавы с ЕС по поводу судебной реформы.
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Бюджетный смартфон от Nokia стал еще дешевле

Во время февральской пресс-конференции компания HMD Global презентовала несколько устройств, среди которых был и смартфон Nokia 4.2.
Goroday.ru вчера в 11:01
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Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 26

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Иран обвинил США в попытках сорвать военные учения с Россией и Китаем

Как сообщил глава ВМС Ирана, участники учений провели отвлекающие маневры, которые не допустили срыва учений.
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СМИ сообщили о кокаине в допинг-пробе французской фигуристки

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Армия и оружие

В Минобороны назвали убийство Сулеймани недальновидным шагом США

"Недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала Касема Сулеймани, ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в Ближневосточном регионе и серьезным негативным последствиям для всей системы международной безопасности", - сказано в заявлении Минобороны РФ.
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Экономика

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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