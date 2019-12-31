Общество
ТАССЦены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала
Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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Энергетика
Белоруссия просит Россию снизить цену на нефть на $10, заявил источник
Отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на черное золото, сообщил РИА Новости источник в отрасли.
Армия и оружие
ДНР обвинила Киев в попытке обострить обстановку в Донбассе
Украинские силовики открывают провокационный огонь по населенным пунктам в Донбассе для того, чтобы обострить обстановку в период новогодних и рождественских праздников, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики.
Политика
Лавров и Помпео обсудили ликвидацию Сулеймани
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео обсудил операцию по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает РИА "Новости".
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Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Армия и оружие
Источник: по американской авиабазе Аль-Асад в Ираке нанесён удар баллистической ракетой
Uncnfrmd — Y. N. M. S (@ ynms79797979) January 3, 2020 Следует уточнить, что американская военная база Айн Аль-Асад является одной из крупнейших баз на территории Ирака, причём, как отмечается, именно здесь базируются ударные вертолёты Ah-64 "Apache", которые и нанесли удар по иранскому генералу Касему Сулеймани.
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Нападающий молодежной сборной России Павел Дорофеев пропускает тренировку перед матчем со Швецией в полуфинале МЧМ.
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Армия и оружие
Эксперт предположил, чего хотели добиться США убийством Сулеймани в Ираке
Убийство генерала Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани не приведет к эскалации конфликта между Ираном и США, так как война невыгодна для обеих сторон.
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На открытии торгов 3 января рубль начал расти по отношению к доллару и евро.
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Что готовят доллар и евро: курс валют на начало 2020 года
Сюрпризы доллара и евро: чего ждать от курса валют в 2020-м >>> Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе 2 января окажется румынский лей, который установился на уровне 4,0389 в пересчете на нацвалюту.