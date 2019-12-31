Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Цены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала

Энергетика Белоруссия просит Россию снизить цену на нефть на $10, заявил источник Отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на черное золото, сообщил РИА Новости источник в отрасли.

Армия и оружие ДНР обвинила Киев в попытке обострить обстановку в Донбассе Украинские силовики открывают провокационный огонь по населенным пунктам в Донбассе для того, чтобы обострить обстановку в период новогодних и рождественских праздников, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики.

Политика Лавров и Помпео обсудили ликвидацию Сулеймани Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео обсудил операцию по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Источник: по американской авиабазе Аль-Асад в Ираке нанесён удар баллистической ракетой Uncnfrmd — Y. N. M. S (@ ynms79797979) January 3, 2020 Следует уточнить, что американская военная база Айн Аль-Асад является одной из крупнейших баз на территории Ирака, причём, как отмечается, именно здесь базируются ударные вертолёты Ah-64 "Apache", которые и нанесли удар по иранскому генералу Касему Сулеймани.

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