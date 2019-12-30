Общество
ТАССЦены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала
Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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Политика
Иран напомнил ООН о своем праве на самооборону
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи обращает в письме внимание, что вместо заявленной борьбы с терроризмом, США сражаются против тех, кто противостоит террористам.
Финансы
В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро
В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Космос
«Спектр-РГ» приступил к выполнению основной программы
Армия и оружие
Reuters: США и союзники приостановили обучение иракских войск
Как отмечает Reuters, в настоящее время 120 военнослужащих Германии находятся в ближневосточной стране в рамках операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии коалиция во главе с США.
Общество
Названы самые популярные машины, на которые россияне берут кредит
Самыми популярными марками автомобилей, на которые россияне брали кредиты, стали Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda.
Спорт
Устюгов: результат в масс-старте на «Тур де Ски» был почти идеальным
Устюгов в пятницу стал вторым в гонке с общего старта на 15 км на этапе "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия), уступив на финише норвежцу Йоханнесу Клебо.
Происшествия
В Багдаде подверглась авиаудару колонна иракского ополчения
Колонна автомобилей, в которой находились представители шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашд Аш-Шааби», была атакована с воздуха на севере Багдада, сообщает телеканал Al Arabiya.
Происшествия
Во Владивостоке неизвестный маньяк прокалывает колеса автомобилей
Десятки автовладельцев во Владивостоке не смогли никуда уехать. Их машины неожиданно оказались парализованы — были проколоты колеса.
Технологии
Новый складной электросамокат Segway получит круиз-контроль
В ПДД появятся новые средства передвижения Компактный электросамокат получил функцию круиз-контроля. На руле расположен небольшой экран.
Политика
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.
Технологии
В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7
В марте 2019 года корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7.
Авто
МВД пояснило новые правила регистрации автомобилей в России
МВД пояснило новые правила регистрации автомобилей в России, согласно которым отменяется 10-дневный период на легальное пользование транспортным средством без госномеров.
Политика
BI: Трамп отругал сотрудников Белого дома из-за сокрытого звонка Путина
Президент США Дональд Трамп отругал экс-директора разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сказали ему о звонке российского лидера Владимира Путина в 2017 году.
Здоровье
Врачи получат выплаты за раннее выявление онкозаболеваний
Врачи, выявившие у пациента онкологическое заболевание во время диспансеризации или профилактического медосмотра, получат стимулирующие выплаты с 1 января 2020 года, передает телеканал "Якутия 24".
Культура
Омский хор исполнил песню из сериала «Ведьмак»
Солист рассказал, что перепеть ставшую мемом в интернете песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» предложили специалисты PR-отдела.
Хоккей
Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею
Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.
Происшествия
Акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах
Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Политика
Шнуров сравнил Зеленского с Путиным
Президент РФ Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский являются настоящими профессиональными политиками и пользуются доверием среди жителей своих стран.
Армия и оружие
Трамп заявил о готовности США к любым действиям против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к любым действиям по отношению к Ирану после убийства Штатами иранского генерала Касема Сулеймани.
Политика
В интервью «Русской Весне» Эдуард Лимонов резко раскритиковал ДНР
Для Москвы — ДНР и ЛНР — обуза, Москва хотела бы избавиться от тяжести донецких республик.
Происшествия
Главную улицу Комсомольска-на-Амуре затопило после прорыва трубы
Трубу прорвало возле торгового центра «Оникс» на проспекте Ленина. Вода начала заливать проезжую часть.
Происшествия
У Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,0
Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано в субботу у побережья Сахалина, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
Кино
Вышел дублированный трейлер «Тихого места 2»
В Сети появился русский трейлер триллера «Тихое место 2», который рассказывает о вторжении монстров, приведшему почти к полному уничтожению человечества.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Происшествия
Стоматолог в Уссурийске избил женщину с ребенком на руках
В ответ врач схватил женщину за руку и начал ломать пальцы, а также бить локтем по голове, несмотря на то что у нее на руках находился ребенок.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила подписчиков за поддержку
Актриса Анастасия Заворотнюк поблагодарила всех, кто оказывает ей поддержку и молится о ее выздоровлении, и пожелала всем счастливого Нового года.
Футбол
Бенито стал частью киевского «Динамо»
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после тяжёлой операции
Телеведущая Лера Кудрявцева впервые показалась на публике после того, как перенесла операцию по удалению грудных имплантов накануне Нового года.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.