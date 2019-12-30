Общество

ТАССТАССЦены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала

Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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Нефть продолжает расти на фоне данных о смерти Сулеймани

Газета.Ru19:57

Нефть подорожала после гибели иранского генерала в Багдаде

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Нефть продолжает дорожать на эскалации конфликта с Ираном

ПРАЙМ10:49

Нефть подскочила в цене после гибели иранского военачальника Сулеймани

РБК00:16

Цены на нефть выросли более чем на 3% после убийства иранского генерала

Коммерсантъвчера в 22:55

Нефть продолжила дорожать, Brent торгуется около $67,9 за баррель

Интерфакс11:11

Цены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала

ТАССвчера в 22:29
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Политика

Иран напомнил ООН о своем праве на самооборону

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи обращает в письме внимание, что вместо заявленной борьбы с терроризмом, США сражаются против тех, кто противостоит террористам.
Российская газета 20:15
Финансы

В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Коммерсантъ 03:47
Космос

«Спектр-РГ» приступил к выполнению основной программы

N+1 30.12.19 в 19:02
Армия и оружие

Reuters: США и союзники приостановили обучение иракских войск

Как отмечает Reuters, в настоящее время 120 военнослужащих Германии находятся в ближневосточной стране в рамках операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии коалиция во главе с США.
ТАСС 20:04
Общество

Названы самые популярные машины, на которые россияне берут кредит

Самыми популярными марками автомобилей, на которые россияне брали кредиты, стали Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda.
RuNews24.ru вчера в 22:17
Спорт

Устюгов: результат в масс-старте на «Тур де Ски» был почти идеальным

Устюгов в пятницу стал вторым в гонке с общего старта на 15 км на этапе "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия), уступив на финише норвежцу Йоханнесу Клебо.
РИА Новости 15:13
Происшествия

В Багдаде подверглась авиаудару колонна иракского ополчения

Колонна автомобилей, в которой находились представители шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашд Аш-Шааби», была атакована с воздуха на севере Багдада, сообщает телеканал Al Arabiya.
РБК 19:10
Происшествия

Во Владивостоке неизвестный маньяк прокалывает колеса автомобилей

Десятки автовладельцев во Владивостоке не смогли никуда уехать. Их машины неожиданно оказались парализованы — были проколоты колеса.
Вести.Ru 12:47
Технологии

Новый складной электросамокат Segway получит круиз-контроль

В ПДД появятся новые средства передвижения Компактный электросамокат получил функцию круиз-контроля. На руле расположен небольшой экран.
Профиль 11:00
Политика

Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.
РИА Новости 16:59
Технологии

В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7

В марте 2019 года корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7.
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Авто

МВД пояснило новые правила регистрации автомобилей в России

МВД пояснило новые правила регистрации автомобилей в России, согласно которым отменяется 10-дневный период на легальное пользование транспортным средством без госномеров.
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Политика

BI: Трамп отругал сотрудников Белого дома из-за сокрытого звонка Путина

Президент США Дональд Трамп отругал экс-директора разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сказали ему о звонке российского лидера Владимира Путина в 2017 году.
Газета.Ru 16:22
Здоровье

Врачи получат выплаты за раннее выявление онкозаболеваний

Врачи, выявившие у пациента онкологическое заболевание во время диспансеризации или профилактического медосмотра, получат стимулирующие выплаты с 1 января 2020 года, передает телеканал "Якутия 24".
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Культура

Омский хор исполнил песню из сериала «Ведьмак»

Солист рассказал, что перепеть ставшую мемом в интернете песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» предложили специалисты PR-отдела.
Интермонитор.ру 19:59
Хоккей

Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею

Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.
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Акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах

Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Lenta.ru 16:37
Политика

Шнуров сравнил Зеленского с Путиным

Президент РФ Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский являются настоящими профессиональными политиками и пользуются доверием среди жителей своих стран.
URA.Ru вчера в 18:13
Армия и оружие

Трамп заявил о готовности США к любым действиям против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к любым действиям по отношению к Ирану после убийства Штатами иранского генерала Касема Сулеймани.
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В интервью «Русской Весне» Эдуард Лимонов резко раскритиковал ДНР

Для Москвы — ДНР и ЛНР — обуза, Москва хотела бы избавиться от тяжести донецких республик.
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Главную улицу Комсомольска-на-Амуре затопило после прорыва трубы

Трубу прорвало возле торгового центра «Оникс» на проспекте Ленина. Вода начала заливать проезжую часть.
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Происшествия

У Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,0

Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано в субботу у побережья Сахалина, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
РИА Новости 19:39
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Вышел дублированный трейлер «Тихого места 2»

В Сети появился русский трейлер триллера «Тихое место 2», который рассказывает о вторжении монстров, приведшему почти к полному уничтожению человечества.
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Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости вчера в 13:02
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Мендель назвала Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»

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Стоматолог в Уссурийске избил женщину с ребенком на руках

В ответ врач схватил женщину за руку и начал ломать пальцы, а также бить локтем по голове, несмотря на то что у нее на руках находился ребенок.
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Анастасия Заворотнюк поблагодарила подписчиков за поддержку

Актриса Анастасия Заворотнюк поблагодарила всех, кто оказывает ей поддержку и молится о ее выздоровлении, и пожелала всем счастливого Нового года.
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Бенито стал частью киевского «Динамо»

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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после тяжёлой операции

Телеведущая Лера Кудрявцева впервые показалась на публике после того, как перенесла операцию по удалению грудных имплантов накануне Нового года.
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Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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