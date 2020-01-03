Общество
ТАССЦены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала
Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой показала своего возлюбленного
В канун Нового года дочь Ларисы Гузеевой показала своим подписчикам в Instagram нового бойфренда, опубликовав фотографию с возлюбленным.
Экономика
Россия остановила поставки нефти в Белоруссию
Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию, сообщает ТАСС.
Политика
Трамп обвинил генерала Сулеймани в гибели миллионов людей
Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый в Багдаде командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерал Касем Сулеймани несет ответственность за гибель миллионов людей, в том числе и протестующих в Иране.
Политика
Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале
Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
Происшествия
Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Футбол
Азар не поможет «Реалу» в Суперкубке Испании
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что полузащитник Эден Азар не примет участия в предстоящем полуфинальном матче Суперкубка Испании против «Валенсии».
Хоккей
Дорофеев пропускает тренировку сборной России из-за болезни
Нападающий молодежной сборной России Павел Дорофеев пропускает тренировку перед матчем со Швецией в полуфинале МЧМ.
Финансы
Эксперты оценили перспективы роста ВВП в России в 2020 году
Ранее руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы российской экономики в 2020 году.
Армия и оружие
NI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире
Американский журнал The National Interest включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире наряду с аналогичными родами войск США, Великобритании, Южной Кореи и Китая.
Общество
Определена лучшая диета 2020 года
Второй среди лучших оказалась DASH-диета. Ее специфика заключается в борьбе с гипертонией.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа
Мужчина с ножом убил одного и ранил двух человек в Вильжюифе - пригороде Парижа.
Хоккей
Илья Ковальчук продолжит карьеру в «Монреале»
Энергетика
Транзит газа через украинскую ГТС упал в пять раз
В первые дни нового года объём транзита природного газа через ГТС Украины оказался значительно меньше среднесуточного показателя за декабрь прошлого.
Армия и оружие
Пороховая бочка Трампа: убийство генерала Сулеймани всколыхнуло мир
"Президент Трамп только что бросил динамитную шашку в бочку с порохом, и он должен объяснить американскому народу стратегию и план по обеспечению безопасности наших войск и сотрудников посольства, наших людей и наших интересов, как здесь, дома, так и за рубежом, а также наших партнеров по всему региону и за его пределами", - пояснил Байден.
Общество
Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией
Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390.
Футбол
«Интер» ведет переговоры по Эриксену
По информации итальянских медиа, «Интер» связался с представителями полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.
Происшествия
Стоматолог в Приморье сломал пальцы просившей о помощи молодой маме
В Уссурийске стоматолог отказался оказывать помощь ребенку и сломал пальцы снимавшей его на видео матери маленького посетителя.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после тяжёлой операции
Телеведущая Лера Кудрявцева впервые показалась на публике после того, как перенесла операцию по удалению грудных имплантов накануне Нового года.
Игры
PlayStation 5 позволит играть в старые игры по-новому
Игровая консоль PlayStation 5 позволит играть в старые игры по-новому.
Спорт
Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»
Политика
Кравчук рассказал Савченко о трех маленьких Украинах
Украина имеет три маленьких Украины: Юго-Восток, Запад и Центр.
Экономика
Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%
ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
Политика
Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста
Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
Кино
Сборы российских фильмов сократились на полтора миллиарда рублей
Кассовые сборы российского кино за прошедший 2019-й год составили 12,3 миллиарда рублей, что на 1,5 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом году.
Армия и оружие
В ДНР обвинили ВСУ в попытке обострить обстановку в Донбассе
Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что украинские военные пытаются обострить ситуацию в Донбассе, открывая провокационный огонь по населённым пунктам.
Здоровье
Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя
Кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", как вывести себя из состояния похмелья и какая доза алкоголя безопасна для организма.