Общество
ТАССЦены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала
Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:21, Ашберн
Энергетика
Белоруссия просит Россию снизить цену на нефть на $10, заявил источник
В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
Баскетбол
В Калининграде баскетболисты ЦСКА проиграли греческому «Панатинаикосу»
Баскетболисты московского ЦСКА проиграли греческому "Панатинаикосу" в матче 17-го тура Евролиги. Об этом сообщает корреспондент "Клопс".
Армия и оружие
В Минобороны России отреагировали на убийство генерала Сулеймани
СМИ увидели в убийстве Сулеймани признаки третьей мировой войны Как отметили в российском военном ведомстве, генерал Сулеймани был грамотным военачальником, обладал заслуженным авторитетом и значительным влиянием в Ближневосточном регионе.
Хоккей
Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Кино
Комедию «Одесский пароход» покажут 1 января на канале «Россия 1»
Наука
Итоги-2019. Ученые назвали главные научные события года
Политика
Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле
Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Футбол
Тренер «Ливерпуля» Клопп в очередной раз раскритиковал календарь АПЛ
Армия и оружие
Убит один из самых влиятельных представителей исламского мира: кто такой генерал Сулеймани
Касем Сулеймани был известен как один из самых влиятельных представителей исламского мира.
Политика
Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры
Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки и глава израильской дипмиссии Джоэль Лион осудили чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) и ее лидера Степана Бандеры.
Гаджеты
Компьютеры и смартфоны подорожают из-за роста цен на флеш-память
Сетевые источники сообщили, что цены на флеш-память типа NAND вырастут на 40% в наступившем 2020 году.
Происшествия
Таксисту сломали челюсть и выбили три зуба за «новогодний тариф»
В белорусском городе Гродно пассажир сломал челюсть и выбил три зуба таксисту, который предложил ему оплатить поездку по двойному «новогоднему тарифу».
Армия и оружие
Источник: по американской авиабазе Аль-Асад в Ираке нанесён удар баллистической ракетой
Uncnfrmd — Y. N. M. S (@ ynms79797979) January 3, 2020 Следует уточнить, что американская военная база Айн Аль-Асад является одной из крупнейших баз на территории Ирака, причём, как отмечается, именно здесь базируются ударные вертолёты Ah-64 "Apache", которые и нанесли удар по иранскому генералу Касему Сулеймани.
Общество
Сотни туристов из России застряли в очередях на границах Белоруссии
В госпогранкомитете отметили, что после снижения количества пересекающих границу с 31 декабря по 1 января «поток лиц, следующих на выезд из Белоруссии, более чем в два раза превысил число въезжающих в страну, и у пунктов пропуска снова появились очереди».
Футбол
Кейн получил травму задней поверхности бедра
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн получил травму в матче 21-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (0:1). 26-летний форвард сборной Англии покинул поле на 75-й минуте встречи.
Кино
Фильм «Вторжение» Бондарчука вышел в российский прокат
В кинотеатрах появился сиквел «Притяжения» Федора Бондарчука под названием «Вторжение».
Общество
Зеленский отчитался о своих доходах
Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95».
Футбол
23-летний игрок «Генгама» Жюлан погиб в ДТП
Форвард французского «Генгама» Натаэль Жюлан получил смертельные травмы в ДТП.
Происшествия
На Украине завершили расследование дела о драке Ляшко с депутатом
Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование по делу о драке экс-депутата Верховной рады Украины Олега Ляшко и главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса в аэропорту "Борисполь", сообщила в пятницу пресс-служба полиции.
Спорт
Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»
Музыка
Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»
Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на вечерних торгах
Напомним, что на открытии торгов Московской биржи в пятницу курс доллара США к российскому рублю снизился на 13 копеек и составил 61,85 рубля.
Происшествия
Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
Политика
Кравчук поспорил с Савченко о трех разных Украинах
Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что страна разделена на три части, а украинцы — нация без ДНК, которая не может найти общего корня.
Общество
Бездомный житель Москвы отсудил у сети фитнес-клубов более 140 тысяч рублей
Мужчина, чье имя не называется, ночевал в спортзале.
Политика
США обнародовали служебные материалы по расследованию Мюллера
Согласно документам, сын Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке 9 июня 2016 года был раздражен тем, что какая-либо дополнительная информация о кандидате в президенты США Хиллари Клинтон отсутствует, сообщает DW.