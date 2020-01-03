Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Цены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала

Энергетика Белоруссия просит Россию снизить цену на нефть на $10, заявил источник В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.

Армия и оружие В Минобороны России отреагировали на убийство генерала Сулеймани СМИ увидели в убийстве Сулеймани признаки третьей мировой войны Как отметили в российском военном ведомстве, генерал Сулеймани был грамотным военачальником, обладал заслуженным авторитетом и значительным влиянием в Ближневосточном регионе.

Политика Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки и глава израильской дипмиссии Джоэль Лион осудили чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) и ее лидера Степана Бандеры.

Армия и оружие Источник: по американской авиабазе Аль-Асад в Ираке нанесён удар баллистической ракетой Uncnfrmd — Y. N. M. S (@ ynms79797979) January 3, 2020 Следует уточнить, что американская военная база Айн Аль-Асад является одной из крупнейших баз на территории Ирака, причём, как отмечается, именно здесь базируются ударные вертолёты Ah-64 "Apache", которые и нанесли удар по иранскому генералу Касему Сулеймани.

Общество Сотни туристов из России застряли в очередях на границах Белоруссии В госпогранкомитете отметили, что после снижения количества пересекающих границу с 31 декабря по 1 января «поток лиц, следующих на выезд из Белоруссии, более чем в два раза превысил число въезжающих в страну, и у пунктов пропуска снова появились очереди».

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Финансы Рубль укрепился к доллару и евро на вечерних торгах Напомним, что на открытии торгов Московской биржи в пятницу курс доллара США к российскому рублю снизился на 13 копеек и составил 61,85 рубля.

Политика Кравчук поспорил с Савченко о трех разных Украинах Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что страна разделена на три части, а украинцы — нация без ДНК, которая не может найти общего корня.