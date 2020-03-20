Мировые цены на нефть продолжают подниматься, ускорив темпы роста, свидетельствуют данные торгов. К 18:40 мск цена майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent поднималась на 9,32 процента — до 27,2 доллара за баррель, причем минутами ранее она росла на 11 процентов.

Цены на нефть выросли после обвала

Экономика Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).

Общество Министр экономики Украины не задекларировал квартиру в Москве У недавно назначенного министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко оказалась незадекларированная квартира в Москве, сообщает 22 марта УНИАН.

Политика Хаменеи отверг помощь США в борьбе с коронавирусом Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о дефиците медпрепаратов в США для борьбы с коронавирусом и отверг помощь от США как страны, которую обвиняют в создании COVID-19.

Здоровье Всех врачей и медсестер России зарегистрируют в единой базе Минздрав поручил руководителям медицинских организаций (как государственных, так и частных) зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ).

Футбол Роналдиньо встретил 40-летие в парагвайской тюрьме Легенда бразильского футбола Роналдиньо переживает не лучшие времена: за попытку проникнуть в Парагвай по поддельным документам находится в тюрьме, но не теряет присутствие духа - удалось «выбить» барбекю из поросенка на 40-летие.

Политика Лукашенко предложил бросить за границей безответственных белорусов Президент Белоруссии уверен, что власти страны не должны направлять чартеры для эвакуации безответственных соотечественников, которые выехали за рубеж, несмотря на предостережения.

Общество В Италии из-за коронавируса останавливают предприятия Рим, 22 марта 2020, 09:48 — REGNUM Глава совета министров Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии в стране всех производственных предприятий, которые не производят товары первой необходимости.

Религия Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.