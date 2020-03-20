Коронавирус

РБКРБКЦена на нефть Brent выросла более чем на 3%

Стоимость майских фьючерсов на Brent выросла на 3,6%, до $29,5 за баррель. Цена на WTI подросла еще сильнее — на 5,25%, до $27,3 за баррель. Обрушение цен на нефть произошло в начале марта в связи с развалом картельной сделки ОПЕК+ и последствиями пандемии нового коронавируса.
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Цены на нефть растут после заявлений Трампа

РИА Новости20 марта в 01:55

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%

ТАСС20 марта в 00:59

Цена нефти Brent выросла более чем на 3%

Газета.Ru20 марта в 00:58

Цена на нефть Brent выросла более чем на 3%

РБК20 марта в 01:06

Цена нефти Brent выросла уже на 3%

REGNUM20 марта в 01:11

Цена на нефть марки Brent превысила $29

RT на русском19 марта в 14:47

Рост цены нефти Brent превысил 11%

Коммерсантъ19 марта в 13:29
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Технологии

«Нет расходников, средств защиты, антисептиков, респираторов, персонала». Грозит ли России дефицит аппаратов ИВЛ и готовы ли больницы к пандемии COVID-19? Объясняют врачи

В Италии, где число заразившихся коронавирусом COVID-19 уже превысило 53 тыс. человек, а почти 5 тыс. скончались от осложнений болезни, не хватает аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Новая газета 10:40
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В ФРГ запретят людям собираться более чем по двое

Людям будет запрещено собираться более чем по двое, сообщило ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
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В Финляндии российская девочка вышла в финал конкурса талантов

Девятилетняя россиянка Вероника Истомина прошла отборочный тур на шоу Talent Suomi, идущий в прайм-тайм на финском телеканале MTV3, дошла до полуфинала, а потом и вышла в финал конкурса, который состоится 5 апреля.
Известия 10:39
Происшествия

В Тамбовской области два пассажирских автобуса попали в ДТП

Около 15 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Тамбовской области.
Российская газета 01:42
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Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Политическая Экспертиза 10:42
Авто

Кроссовер Kia Seltos обошел Hyundai Creta и Renault Duster

Новый кроссовер KIA Seltos стал одним из самых популярных SUV в Индии за период с августа 2019-го по февраль 2020 года.
Автоновости дня 06:39
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В Госдуме предложили снизить цены на бензин для населения

В Госдуме выступили с предложением снизить цены на топливо для населения.
Деловое.ТВ вчера в 02:39
Общество

Собянин назвал чушью фейки о вводе в Москву войск из-за коронавируса

Ранее в оперативном штабе сообщили, что к настоящему моменту в столице зарегистрирован 191 случай заболевания.
РИА Новости 12:02
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости 05:03
Общество

У оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус

У испанского оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус.
Lenta.ru 12:16
Общество

Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин

Для обозначения паникующих из-за пандемии коронавируса людей придумали термин. Он появился в словаре английского сленга Urban Dictionary.
Газета.Ru 08:59
Политика

СМИ узнали об ультиматуме Макрона Джонсону из-за коронавируса

По данным South China Morning Post на 22 марта, в Британии зафиксировано более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом.
РБК 12:08
Шоу-бизнес

Певица Лолита обратилась к пластическому хирургу

Певица Лолита обратилась за помощью к пластическому хирургу.
Актуальные Новости 10:53
Общество

Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

В Москве зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных есть иностранцы.
Известия 09:38
Армия и оружие

ВКС РФ помогут Италии в борьбе с коронавирусом

Политическая Экспертиза 12:02
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Lenta.ru 20 марта в 21:26
Политика

Новый министр обороны Словакии не хочет «ада» в отношениях с Россией

Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что хочет иметь взвешенные отношения с Россией, как и с любой другой страной.
РИА Новости вчера в 16:41
Армия и оружие

Авиабаза «Хмеймим» в Сирии: взлётная полоса частично разрушена, а самолёты выставили вне ангаров. Фото

Помимо частично разрушенной взлётно-посадочной полосы авиабазы «Хмеймим», в северной её части, довольно много вопросов возникло и касательно российских боевых самолётов, которые вместо обустроенных ангаров, находятся под открытым небом.
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Музыка

Балалаечник из Перми перепел песню группы Little Big

Business Class (Пермь) 12:15
Общество

Россия ограничила авиаперелеты на всех международных направлениях

Россия на фоне пандемии COVID-19 расширила ограничения на международные перелеты с 00:00 23 марта, сообщила Росавиация.
Интерфакс 09:35
Единоборства

UFC официально подтвердил, что бой Хабиба и Фергюсона состоится

Metaratings 05:02
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Evo-rus.com вчера в 13:18
Происшествия

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 03:46
Общество

Коронавирусом в штате Нью-Йорк заболели более 10 тысяч человек

Число заболевших коронавирусом в штате Нью-Йорк в США превысило 10 тысяч человек.
Московский Комсомолец вчера в 12:23
Здоровье

Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых

Невские Новости вчера в 14:05
Общество

Ангелу Меркель застали за покупкой вина, мыла и туалетной бумаги

Местные СМИ отмечают, что в разгар эпидемии коронавируса Меркель находилась в магазине без респиратора.
Говорит Москва 05:51
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости вчера в 09:36
Общество

Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал самый безопасный способ передвижения при пандемии коронавируса, пишет "Звезда".
Газета.Ru 12:16
Происшествия

Крупный пожар на складе в Подмосковье полностью ликвидирован

Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в субботу утром на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе Подмосковья.
ТАСС 11:31
Биатлон

Раскрыт заработок биатлониста Логинова за сезон

Раскрыт размер призовых российского биатлониста Александра Логинова за сезон-2019/2020. Сумму обнародовало Dicodusport.
Lenta.ru 10:43
Как работают Яндекс.Новости?
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