Коронавирус
РБКЦена на нефть Brent выросла более чем на 3%
Стоимость майских фьючерсов на Brent выросла на 3,6%, до $29,5 за баррель. Цена на WTI подросла еще сильнее — на 5,25%, до $27,3 за баррель. Обрушение цен на нефть произошло в начале марта в связи с развалом картельной сделки ОПЕК+ и последствиями пандемии нового коронавируса.
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Технологии
«Нет расходников, средств защиты, антисептиков, респираторов, персонала». Грозит ли России дефицит аппаратов ИВЛ и готовы ли больницы к пандемии COVID-19? Объясняют врачи
В Италии, где число заразившихся коронавирусом COVID-19 уже превысило 53 тыс. человек, а почти 5 тыс. скончались от осложнений болезни, не хватает аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Общество
В ФРГ запретят людям собираться более чем по двое
Людям будет запрещено собираться более чем по двое, сообщило ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Культура
В Финляндии российская девочка вышла в финал конкурса талантов
Девятилетняя россиянка Вероника Истомина прошла отборочный тур на шоу Talent Suomi, идущий в прайм-тайм на финском телеканале MTV3, дошла до полуфинала, а потом и вышла в финал конкурса, который состоится 5 апреля.
Происшествия
В Тамбовской области два пассажирских автобуса попали в ДТП
Около 15 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Тамбовской области.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию
Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Авто
Кроссовер Kia Seltos обошел Hyundai Creta и Renault Duster
Новый кроссовер KIA Seltos стал одним из самых популярных SUV в Индии за период с августа 2019-го по февраль 2020 года.
Энергетика
В Госдуме предложили снизить цены на бензин для населения
В Госдуме выступили с предложением снизить цены на топливо для населения.
Общество
Собянин назвал чушью фейки о вводе в Москву войск из-за коронавируса
Ранее в оперативном штабе сообщили, что к настоящему моменту в столице зарегистрирован 191 случай заболевания.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая впервые показала фото без очков
Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Общество
У оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус
У испанского оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус.
Общество
Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин
Для обозначения паникующих из-за пандемии коронавируса людей придумали термин. Он появился в словаре английского сленга Urban Dictionary.
Политика
СМИ узнали об ультиматуме Макрона Джонсону из-за коронавируса
По данным South China Morning Post на 22 марта, в Британии зафиксировано более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом.
Шоу-бизнес
Певица Лолита обратилась к пластическому хирургу
Певица Лолита обратилась за помощью к пластическому хирургу.
Общество
Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы
В Москве зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных есть иностранцы.
Армия и оружие
ВКС РФ помогут Италии в борьбе с коронавирусом
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Политика
Новый министр обороны Словакии не хочет «ада» в отношениях с Россией
Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что хочет иметь взвешенные отношения с Россией, как и с любой другой страной.
Армия и оружие
Авиабаза «Хмеймим» в Сирии: взлётная полоса частично разрушена, а самолёты выставили вне ангаров. Фото
Помимо частично разрушенной взлётно-посадочной полосы авиабазы «Хмеймим», в северной её части, довольно много вопросов возникло и касательно российских боевых самолётов, которые вместо обустроенных ангаров, находятся под открытым небом.
Музыка
Балалаечник из Перми перепел песню группы Little Big
Общество
Россия ограничила авиаперелеты на всех международных направлениях
Россия на фоне пандемии COVID-19 расширила ограничения на международные перелеты с 00:00 23 марта, сообщила Росавиация.
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Происшествия
В Загребе произошло разрушительное землетрясение
В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Общество
Коронавирусом в штате Нью-Йорк заболели более 10 тысяч человек
Число заболевших коронавирусом в штате Нью-Йорк в США превысило 10 тысяч человек.
Здоровье
Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых
Общество
Ангелу Меркель застали за покупкой вина, мыла и туалетной бумаги
Местные СМИ отмечают, что в разгар эпидемии коронавируса Меркель находилась в магазине без респиратора.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Общество
Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса
Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал самый безопасный способ передвижения при пандемии коронавируса, пишет "Звезда".
Происшествия
Крупный пожар на складе в Подмосковье полностью ликвидирован
Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в субботу утром на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе Подмосковья.
Биатлон
Раскрыт заработок биатлониста Логинова за сезон
Раскрыт размер призовых российского биатлониста Александра Логинова за сезон-2019/2020. Сумму обнародовало Dicodusport.