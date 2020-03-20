Мировые цены на нефть продолжают подниматься, ускорив темпы роста, свидетельствуют данные торгов. К 18:40 мск цена майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent поднималась на 9,32 процента — до 27,2 доллара за баррель, причем минутами ранее она росла на 11 процентов.

Цены на нефть выросли после обвала

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Хоккей Хоккейный чемпионат мира отменен Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить проведение чемпионата мира среди мужчин из-за распространения коронавируса.

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