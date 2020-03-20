Коронавирус
РИА НовостиЦены на нефть выросли после обвала
Мировые цены на нефть продолжают подниматься, ускорив темпы роста, свидетельствуют данные торгов. К 18:40 мск цена майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent поднималась на 9,32 процента — до 27,2 доллара за баррель, причем минутами ранее она росла на 11 процентов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 12:10, Ашберн
Экономика
Сбербанк запустит операции в Системе быстрых платежей в начале апреля
Система быстрых платежей ЦБ РФ была запущена в пилотном режиме 28 января прошлого года, в промышленном масштабе - 28 февраля.
Общество
Фитнес-центры и бассейны в Москве обязали не пускать посетителей
Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, бассейны и аквапарки в Москве с субботы прекратить пускать посетителей до особого распоряжения, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Происшествия
Появилась информация о минировании восьми российских самолетов
Неизвестные сообщили о минировании восьми российских самолетов, которые выполняли рейсы из Москвы и в Москву.
Общество
Чрезвычайную ситуацию объявили в Харьковской области Украины
Харьков, Украина, 21 марта 2020, 18:34 — REGNUM Чрезвычайную ситуацию (ЧС) в связи с угрозой заражения коронавирусом объявили в Харьковской области Украины в субботу, 21 марта.
Авто
Новый документ на автомобили появится в РФ
31 марта 2020 года в Российской Федерации появится новый автомобильный документ — «этикетка энергоэффективности».
Авто
Nissan запатентовал в России название кроссовера Ariya
Компания Nissan запатентовала в России название своего новейшего электрического кроссовера "Nissan Ariya".
Экономика
Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»
По рынку нефти «нанесен двойной удар — сначала шок со стороны спроса [из-за коронавируса], а теперь за ним последовал шок со стороны предложения [из-за срыва сделки ОПЕК+]», отмечает Соловьев.
Политика
Сергей Лавров стал Героем труда
Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Общество
Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус
Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Здоровье
В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом
Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Общество
Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Общество
Фитнес-центры Петербурга могут закрыться из-за коронавируса
Фитнес-центры Петербурга могут закрыться из-за коронавируса. Пристальное внимание и к общепиту.
Общество
В Москве демонтировали временный памятник Жукову
Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Музыка
Наргиз представила новую песню в эфире НТВ
В программе «Центральное телевидение» на НТВ состоялась премьера песни «Через огонь» певицы Наргиз.
Технологии
Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10
Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
Общество
Восемь человек вылечились от коронавируса в Москве
Восемь пациентов, которые ранее заразились коронавирусной инфекцией, выздоровели в Москве.
Хоккей
Хоккейный чемпионат мира отменен
Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить проведение чемпионата мира среди мужчин из-за распространения коронавируса.
Общество
В Финляндии от коронавируса умер первый человек
21 марта в Финляндии скончался первый инфицированный коронавирусом человек.
Общество
7 детей в Башкирии госпитализированы с подозрением на коронавирус
В стационарах Башкирии с подозрением на коронавирус находится 48 человек.
Космос
Обнаружены самые мощные во Вселенной потоки вещества
Космический телескоп "Хаббл" зафиксировал потоки вещества, которые, вероятно, являются самыми мощными за всю историю астрономических наблюдений.
Общество
Рекордное распространение коронавируса в Италии объяснила Малышева
Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, почему коронавирус нанёс столь сильный урон Италии.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Общество
Кокорин похвастался подарком на день рождения за 2 миллиона рублей
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин показал, что получил в подарок на 29-летие, которое отпраздновал в четверг, 19 марта.
Общество
Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса
"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Происшествия
Коронавирус у студента НГУ не подтвердился
У студента, из-за которого на карантин закрыли девятое общежитие НГУ, Covid-19 не обнаружили.
Шоу-бизнес
Собчак ответила на требование удалить интимное видео с Богомоловым
Телеведущая Ксения Собчак не намерена удалять интимное видео с мужем режиссером Константином Богомоловым, которое появилось на ее страничке в Instagram несколько часов назад.
Общество
В Подмосковье за сутки удвоилось число зараженных коронавирусом
Число заболевших COVID-19 в Подмосковье достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".