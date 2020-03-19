Коронавирус
РИА НовостиЦены на нефть выросли после обвала
Мировые цены на нефть продолжают подниматься, ускорив темпы роста, свидетельствуют данные торгов. К 18:40 мск цена майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent поднималась на 9,32 процента — до 27,2 доллара за баррель, причем минутами ранее она росла на 11 процентов.
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Политика
ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции
ЦИК РФ увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ с трех до семи дней.
Футбол
«Мне до этого нет дела» - болельщики «Монако» довольно равнодушно отнеслись к новости о продлении контракта с Головиным
Предлагаем вам ознакомиться с тем, как восприняли новость о новом контракте Головина болельщики клуба: Epui-koi-enkor: - Проблема в случае с Головиным заключается в том, что он слишком неаккуратен и нестабилен.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Политика
Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше
"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%.
Армия и оружие
Весенний призыв в России пройдет по плану
Весенняя призывная кампания в России пройдет по плану, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса в мире, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
Общество
ФАС потребовала от «Аэрофлота» снизить цены
Федеральная антимонопольная служба потребовала от "Аэрофлота" не наживаться на россиянах, оказавшихся за границей во время пандемии коронавируса.
Технологии
Microsoft показала новый «Проводник» и меню «Пуск» в Windows 10
Элементы интерфейса прошлых лет постепенно сменяют новые, среди которых есть и те, которое еще не были официально презентованы: обновленное контекстное меню, меню «Пуск» в концепции Fluent Design и новый «Проводник».
Экономика
Правительство вводит отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Начиная с марта, на три месяца вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка для оплаты арендных платежей за государственное и муниципальное имущество.
Политика
Песков объяснил, почему Путину не нужно сдавать тест на коронавирус
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране предпринимаются все необходимые меры для борьбы с новым типом коронавируса, при этом ситуация находится под контролем.
Культура
Популярный российский комик не смог ответить на вопрос из школьной программы
Запись выпуска опубликована на YouTube-канале ведущего Антона Шастуна. Соболеву достался вопрос из школьной программы по математике.
Политика
Конституционный суд России опубликовал статью о «политических шлюхах»
На сайте Конституционного суда России 19 марта разместили статью, содержащую обсценную лексику и критику в адрес противников поправок в основной закон страны.
Здоровье
Минздрав призвал россиян меньше есть при самоизоляции
Главный внештатный диетолог министерства здравоохранения России Виктор Тутельян призвал жителей страны, которые находятся на самоизоляции или на удаленной рабое из-за распространения коронавируса, сократить суточный рацион, чтобы не набрать лишний вес.
Экономика
Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»
Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев назвал ситуацию в экономике "совершенным штормом".
Общество
Сотрудники ФСБ задержали финансистов ИГ в трёх регионах России
Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность ячейки «Исламского государства»*, члены которой под прикрытием благотворительности перечислили боевикам по меньшей мере 2 млн рублей.
Общество
В Москве поменяли памятник маршалу Жукову около Кремля
Памятник маршалу Жукову был установлен на Манежной площади 8 мая 1995 года. к 50-летию победы в Великой Отечественной войне.
Общество
Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище
Писателя и лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Наука
От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом
Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Политика
Племянник Путина собрался в политику
Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Энергетика
Цена российской нефти Urals снизилась до $19 за баррель
В ходе торгов в четверг, 19 марта, баррель нефти Urals подешевел до планки в 18,64 доллара за баррель.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что на сегодняшний день людей среднего класса в государстве больше, чем 70 %.
Наука
Пожилые люди оказались склонны неверно оценивать вероятный срок своей жизни
Пожилых людей опрашивали в 2004 и 2015 годах: они делали субъективные предположения о том, сколько лет им осталось прожить.
Шоу-бизнес
Милош Бикович считает секс без любви грехом
Актер высказался о своих гонорарах Артист сербского происхождения Милош Бикович является одним из секс-символов отечественного кино.
Армия и оружие
Цифровизация повысила эффективность картографии ВС РФ на 20% — Шойгу
Москва, 20 марта 2020, 13:37 — REGNUM В Минобороны России созданы центры электронной картографии, позволяющие обеспечивать войска более качественными данными о местности.
Политика
Песков ответил на сообщения о новых санкциях США против России
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против России для «стабилизации рынка нефти».
Энергетика
Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек
В Италии за прошедшие сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Гаджеты
Reuters: Apple ограничила продажу iPhone до двух штук на руки
Компания Apple ограничила продажу смартфонов iPhone в интернет-магазинах в ряде стран, включая США и КНР, до двух телефонов одной модели на человека на фоне распространения коронавируса.
Здоровье
Владимир Никифоров: ни одного тяжелого больного у нас нет, необъяснимая паника, контрпродуктивная
На главные вопросы о коронавирусе ответил ведущий российский инфекционист, профессор Владимир Никифоров.