Коронавирус
РИА НовостиЦены на нефть марки Brent выросли на 16%
Мировые цены на нефть растут после вчерашнего обвала, свидетельствуют данные торгов. Так, марки Brent и WTI выросли в цене на 16 и 30 процентов соответственно. Стоимость первой поднялась почти до 29 долларов, второй — до 26 долларов за баррель.
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Цены на нефть продолжили рост в пятницу после существенного скачка накануне
Интерфакс20 марта в 01:31
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Происшествия
При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Политика
В Украине могут ввести ЧП и комендантский час
Предполагается, что он будет введен в Украине со вторника. Вначале решение утвердит Совет нацбезопасности и обороны (СНБО).
Происшествия
В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт
"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Армия и оружие
Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом
Самолеты ВКС доставят туда восемь мобильных бригад российских военных медиков и специалистов-вирусологов, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование, сообщает Минобороны.
Общество
Королевская семья показала трогательное фото леди Ди в День матери
Королевская семья поздравила британцев с Днем матери, опубликовав трогательные фото.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию
Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Наука
Большой палец на правой руке превратили в виртуальную левую руку
Общество
У оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус
У испанского оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус.
Общество
Собянин опроверг информацию о вводе войск в Москву из-за вируса
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал «домыслами» или «специально вброшенными фейками» сообщения о том, что в связи с коронавирусом в Москву будут вводиться войска.
Происшествия
По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников
Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал две новые татуировки на лице
Музыкант, сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных начал было долгую и болезненную процедуру избавления от татуировок на лице и успел обрадовать многих.
Общество
Меркель отправляется на домашний карантин
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется на домашний карантин, поскольку на днях контактировала с врачом, у которого впоследствии был выявлен коронавирус.
Армия и оружие
Назван способ США убрать Россию из Сирии
США могли бы уничтожить российскую базу Хмеймим в Сирии ударом 300-400 ракет BGM-109 Tomahawk, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Политика
Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися
Политика
Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису, в отличие от РФ
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина, в отличие от России, к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.
Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Гаджеты
Процессоры Intel Rocket Lake-S будут поддерживать PCIe 4.0
Самым же интересным является то, что процессоры Rocket Lake-S получат 20 линий PCI Express 4.0.
Общество
Россия ограничит авиасообщение со всеми странами
Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
Здоровье
В Минздраве заявили, что курящие тяжелее некурящих переносят COVID-19
Как поясняет замминистра, курильщики страдают хроническими заболеваниями легких, в том числе хроническим бронхитом, а также пневмонией.
Происшествия
В Уфе 211 человек нарушили режим самоизоляции по коронавирусу
На сегодняшнем брифинге по коронавирусу первый заместитель министра труда Юрий Мельников рассказал о соблюдении режима самоизоляции жителями республики.
Общество
Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву
Руководитель столичного главка МВД Олег Баранов дал поручение своим замам и руководителям подразделений разработать до 31 марта этого года проект плана по обеспечению охраны общественного порядка в условиях осложнения эпидемиологической обстановки.
Культура
Бекмамбетов снял эпизод из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Политика
Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений Минска по нефти
Москва приняла предложения Минска по поставкам нефти, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Футбол
Полузащитник «Уфы» Тилль госпитализирован с подозрением на коронавирус
Хавбек «Уфы» Оливье Тилль госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Энергетика
Белоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть
20 марта глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал причины обвала рынка нефти. По его словам, на падение цен повлиял целый ряд факторов.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат.