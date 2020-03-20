Коронавирус
Вечерняя МоскваМировые цены на нефть резко растут после обвала
Показатель роста превышает пять с половиной процентов: к 9:13 по Москве стоимость майских фьючерсов на сырье марки Brent подскакивает на 5,63 процента (до 26,27 доллара за баррель). Одновременно с этим еще существеннее прибавляет в цене нефть WTI — на 12,48 процента, до 23,43 доллара.
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Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
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Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
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В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
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Общество
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Политика
Пушков сравнил реакцию на коронавирус в РФ и США
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков сравнил реакцию на коронавирус у жителей России и США.
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«РИА Новости»: правительство склоняется к введению жесткого карантина
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Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Авто
Кроссовер Kia Seltos обошел Hyundai Creta и Renault Duster
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Здоровье
В Роспотребнадзоре уточнили средний инкубационный период коронавируса
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Футбол
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Стоит отметить, что "Барселона" рассматривает вариант и с арендой Гризманна.
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Коронавирус особенно опасен для людей в возрасте от 60 и больше лет, к сожалению, организм Санса не справился в болезнью.
Спорт
Олимпиаду в Токио могут перенести
Ранее с просьбой перенести Игры в Токио обратились национальные олимпийские комитеты и спортивные федерации некоторых государств.
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Космос
Рогозин сообщил об успешном выводе на орбиту всех спутников OneWeb
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Общество
В России резко вырос спрос на аппараты ИВЛ из-за богачей
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