Коронавирус

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваМировые цены на нефть резко растут после обвала

Показатель роста превышает пять с половиной процентов: к 9:13 по Москве стоимость майских фьючерсов на сырье марки Brent подскакивает на 5,63 процента (до 26,27 доллара за баррель). Одновременно с этим еще существеннее прибавляет в цене нефть WTI — на 12,48 процента, до 23,43 доллара.
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Эхономика: Цены на нефть продолжают расти

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Цена нефти Brent превысила $30 за баррель

ТАСС20 марта в 03:19

Цена нефти Brent превысила $30 за баррель

РБК20 марта в 03:18

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Цена нефти Brent превысила $30

Ведомости20 марта в 03:41

Цена нефти Brent растёт более чем на 3%

RT на русском20 марта в 01:04

Цены на нефть растут после заявлений Трампа

РИА Новости20 марта в 01:55
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Российская газета вчера в 23:00
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Вторичная недвижимость в России продолжает дорожать, но все не так критично, как с рублем

Вторичная недвижимость в России продолжает дорожать. Дополнительного ажиотажа в этом секторе прибавила и ситуация с падением курса рубля.
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Россия подготовила самолеты для отправки помощи в Италию

Lenta.ru 05:04
Общество

В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека

Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
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Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru вчера в 04:17
Происшествия

В Нижневартовске жениха зарезали на праздновании свадьбы

В Нижневартовске следователи возбудили уголовное дело после убийства мужчины, который отмечал в кафе собственную свадьбу.
Газета.Ru 03:22
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости вчера в 09:36
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Политика

Пушков сравнил реакцию на коронавирус в РФ и США

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков сравнил реакцию на коронавирус у жителей России и США.
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Политика

«РИА Новости»: правительство склоняется к введению жесткого карантина

Российские власти склоняются к введению более жесткого карантина в стране с увеличением количества тестируемых на коронавирус COVID-19, сообщил источник «РИА Новости» в правительстве.
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Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

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Кроссовер Kia Seltos обошел Hyundai Creta и Renault Duster

Южнокорейский кроссовер Kia Seltos с августа прошлого года по февраль 2020 года продан на индийском рынке в количестве около 75 тысяч автомобилей.
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В Роспотребнадзоре уточнили средний инкубационный период коронавируса

Ученые высчитали средний инкубационный период коронавируса - 5,1 дня.
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Фильм «Заражение» стал самым популярным в мире

«Заражение» стало настолько популярно у людей, что по просмотрам впереди него находится только фильмы о Гарри Поттере.
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Рассмеявшаяся из-за льгот ведущая ГТРК «Камчатка» отказалась голосовать по Конституции

Ведущая выпуска новостей на телеканале ГТРК «Камчатка» Александра Новикова отказалась принимать участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
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Стоит отметить, что "Барселона" рассматривает вариант и с арендой Гризманна.
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«Яндекс.Эфир» открыл новую платформу для видеоблогеров. Сообщает новостное интернет-издание Evo-rus.com.
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Экс-президент «Реала» умер от коронавируса

Коронавирус особенно опасен для людей в возрасте от 60 и больше лет, к сожалению, организм Санса не справился в болезнью.
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Олимпиаду в Токио могут перенести

Ранее с просьбой перенести Игры в Токио обратились национальные олимпийские комитеты и спортивные федерации некоторых государств.
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Московский водитель протаранил ограждение у Кремля на каршеринге

Московский водитель на каршеринговом автомобиле протаранил бетонное ограждение у Кремля.
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В Тамбовской области два рейсовых автобуса попали в ДТП: есть погибшие

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Рогозин сообщил об успешном выводе на орбиту всех спутников OneWeb

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Как работают Яндекс.Новости?
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