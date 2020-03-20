Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЦены на нефть марки Brent выросли на 16%

Мировые цены на нефть растут после вчерашнего обвала, свидетельствуют данные торгов. Так, марки Brent и WTI выросли в цене на 16 и 30 процентов соответственно. Стоимость первой поднялась почти до 29 долларов, второй — до 26 долларов за баррель.
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Эхономика: Цены на нефть продолжают расти

Эхо Москвы00:23

Цены на нефть продолжили рост в пятницу после существенного скачка накануне

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Цена на нефть марки Brent превысила $29

RT на русском19 марта в 14:47

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%

ТАСС20 марта в 00:59

Цены на нефть растут после заявлений Трампа

РИА Новости20 марта в 01:55

Цена нефти Brent выросла уже на 3%

REGNUM20 марта в 01:11

Цена на нефть Brent выросла более чем на 3%

РБК20 марта в 01:06
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Политика

Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися

RT на русском 11:20
Здоровье

В Китае выявлены 43 тыс. бессимптомных носителей коронавируса

В Китае выявлены 43 000 носителей короновируса, у которых нет симптомов болезни. Их не включили в статистику органов здравоохранения.
ToDay News Ufa 12:40
Общество

В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу

Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.
Neva.Today 05:00
Общество

Роспотребнадзор призвал россиян экономить воду

Роспотребнадзор в День воды решил напомнить россиянам о сохранности водных ресурсов планеты.
Pravda.Ru 03:54
Культура

Выбывший из проекта «Маска» Алексей Глызин рассказал о впечатлениях от участия в шоу

Алексей Глызин, который выбыл из шоу, рассказал журналистам о своих впечатлениях. Во время пребывания в программе певец был в костюме Слона.
Дни24 13:11
Финансы

Назван курс доллара на конец марта

На следующей неделе, с 23 марта курс валют может колебаться в пределах 79-82 рублей за доллар и 80-89 рублей за евро.
Утро.ru 03:38
Политика

Глава МИД Италии встретил российские самолеты с медиками

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо прибыл на военный аэродром, чтобы встретить российские самолеты Министерства обороны, которые привезли медицинское оборудование и специалистов.
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В Минздраве заявили, что курящие тяжелее некурящих переносят COVID-19

Как поясняет замминистра, курильщики страдают хроническими заболеваниями легких, в том числе хроническим бронхитом, а также пневмонией.
ТАСС 13:02
Наука

Обнаружена древнейшая окаменелость предка современных кур и уток

Ученые обнаружили останки самого древнего из известных науке родича современных кур, уток и гусей в каменоломне на границе Нидерландов и Бельгии.
МедиаПоток 19 марта в 07:57
Общество

Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал самый безопасный способ передвижения при пандемии коронавируса, пишет "Звезда".
Газета.Ru 12:16
Общество

Меркель отправляется на домашний карантин

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется на домашний карантин, поскольку на днях контактировала с врачом, у которого впоследствии был выявлен коронавирус.
ТАСС 13:59
Общество

У оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус

У испанского оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус.
Lenta.ru 12:16
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Evo-rus.com вчера в 13:18
Армия и оружие

В Китае объяснили необходимость российских ЗРК С-400

В китайских СМИ появился анализ преимуществ, которые дадут этой азиатской стране российские ЗРК С-400.
Российская газета 07:51
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Политическая Экспертиза 10:42
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин показал себя в новом образе

Вокруг ТВ вчера в 09:55
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова объяснила, почему Тимати не взял её на Мальдивы

Анастасия Решетова объяснила, почему Тимати улетел на Мальдивы, в то время как она осталась дома с пятимесячным Ратмиром.
Discover24 03:56
Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM 13:36
Общество

В Москве из-за коронавируса закроют фитнес-клубы, бассейны и аквапарки

Фитнес-клубы, бассейны и аквапарки закрываются в Москве из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в субботу в Роспотребнадзоре по Москве.
Интерфакс вчера в 11:12
Происшествия

В Мурманской области при взрыве боеприпаса ранены пять военных

Коммерсантъ 10:07
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM 02:19
Экономика

Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Lenta.ru вчера в 01:17
Общество

Мантуров сообщил о выпуске швейными предприятиями многоразовых масок

Российские швейные предприятия начали производить многоразовые медицинские маски в связи с распространением нового коронавируса.
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Футбол

ЦСКА прервал аренду Нисимуры в «Портимоненсе»

Metaratings 12:00
Общество

Авиакомпании РФ за неделю вывезли 20 тысяч человек из-за рубежа

Авиакомпаниями РФ за прошедшую неделю вывезли 19 942 человека из стран с наиболее сложной из-за ограничений по коронавирусу ситуацией, сообщает РИА Новости.
Москва 24 11:06
Экономика

Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы

В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru 19 марта в 21:02
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 10:18
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат.
RT на русском 20 марта в 23:55
Футбол

Феллайни подтвердил, что заразился коронавирусом

Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни, выступающий за китайский «Шаньдун Лунэн», получил положительный результат теста на коронавирус.
RT на русском 07:02
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