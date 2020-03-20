Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЦены на нефть выросли после обвала

Мировые цены на нефть продолжают подниматься, ускорив темпы роста, свидетельствуют данные торгов. К 18:40 мск цена майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent поднималась на 9,32 процента — до 27,2 доллара за баррель, причем минутами ранее она росла на 11 процентов.
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Цена на нефть Brent выросла более чем на 3%

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Рост цены нефти Brent превысил 11%

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Минздрав призвал к осторожности пациентов с тяжелыми заболеваниями

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В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

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Роспотребнадзор рассказал о новом инкубационном периоде коронавируса

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На Тореза с балкона парадной упал молодой человек

Днем в воскресенье, 22 марта, с балкона парадной на проспекте Тореза, 44, упал молодой человек.
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МОК прорабатывает вариант переноса Олимпиады

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Из-за распространения опасного вируса Apple ограничила продажи своих телефонов iPhone в онлайн-магазинах многих стран, включая США и Китай, до двух штук своих моделей на человека.
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Политика

ЦИК Абхазии признал выборы президента состоявшимися

РБК 14:47
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Власти России пока не склоняются к ужесточению карантина

Власти России пока не склоняются к ужесточению карантина, сказали представители правительства агентству РИА Новости.
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Общество

В Москве из-за коронавируса закроют фитнес-клубы, бассейны и аквапарки

Фитнес-клубы, бассейны и аквапарки закрываются в Москве из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в субботу в Роспотребнадзоре по Москве.
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Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM 13:36
Общество

Американский сенатор Рэнд Пол заразился коронавирусом

Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол (от штата Кентукки) стал первым из законодателей США, заразившимся коронавирусом.
ТАСС 14:08
Кино

Самым популярным в мире стал фильм с предсказанием о коронавирусе

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Замана 19 марта в 08:21
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Чемпионат мира по хоккею официальном отменен.
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Границы стран Евросоюза могут оставаться закрытыми в течение двух лет, заявил председатель Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации в связи с распространением коронавируса в Чехии, замминистра здравоохранения республики Роман Прымула, передает ТАСС.
Lenta.ru 15:21
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Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС вчера в 03:24
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ЦСКА прервал аренду Нисимуры в «Портимоненси»

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Черчесов допустил возвращение Кокорина в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что допускает возможность возвращения нападающего Александра Кокорина в состав национальной команды.
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Происшествия

Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

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Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы

Британский врач Клэр Герада, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы болезни.
News.ru вчера в 16:44
Происшествия

В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
РБК 05:30
Политика

Foreign Policy предрек закат лидерства США из-за коронавируса

Пандемия коронавируса приведет к остановке глобализации. Она грозит прекращением лидерства США.
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Политика

В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD

Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.
REGNUM 12:32
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Британское издание: «Юран попадал на дно бутылки чаще, чем в ворота»

Британское издание The72 опубликовало материал о Сергее Юране, выступавшем за «Миллуолл» в 1996 году.
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В числе новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
ТВ Центр 09:16
Культура

Минкульт составил список фильмов и спектаклей для просмотра дома

Сотрудники Министерства культуры РФ вместе со специалистами сайта «Культура.РФ» составили специальную подборку кинофильмов, и книг, а также концертов и лекций.
Live24 20 марта в 10:53
Политика

Песков назвал причину решения России о помощи Италии

Решение Владимира Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 вызвано гуманитарными соображениями.
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Росавиация ограничила полеты во все страны мира

Позже Росавиация опубликовала список разрешенных к полетам из Москвы направлений на своем сайте.
РБК 09:12
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В Минздраве заявили, что курящие тяжелее некурящих переносят COVID-19

"Анализ имеющихся данных, проведенный в марте 2020 года исследователями Гарвардского университета и Университета Ираклион, показал, что курильщики в 1,4 раза имеют большую вероятность тяжелых симптомов при COVID-19 и примерно в 2,4 раза большую вероятность попадания в реанимацию, необходимости искусственной вентиляции легких и даже смерти в сравнении с теми, кто не курит", - написал он в своем Telegram-канале.
ТАСС 13:02
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