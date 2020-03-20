Коронавирус
РИА НовостиЦены на нефть выросли после обвала
Мировые цены на нефть продолжают подниматься, ускорив темпы роста, свидетельствуют данные торгов. К 18:40 мск цена майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent поднималась на 9,32 процента — до 27,2 доллара за баррель, причем минутами ранее она росла на 11 процентов.
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Здоровье
Минздрав призвал к осторожности пациентов с тяжелыми заболеваниями
Минздрав России призвал пациентов, страдающих тяжелыми заболеваниями, в условиях распространения коронавирусной инфекции проявлять особую осторожность.
Общество
В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Общество
Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о новом инкубационном периоде коронавируса
Как поясняют в Роспотребнадзоре, точная оценка инкубационного периода заболевания новым вирусом позволяет эпидемиологам лучше оценить вероятную динамику вспышки заражения, а также позволяет разрабатывать эффективные карантинные.
Происшествия
На Тореза с балкона парадной упал молодой человек
Днем в воскресенье, 22 марта, с балкона парадной на проспекте Тореза, 44, упал молодой человек.
Спорт
МОК прорабатывает вариант переноса Олимпиады
Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение относительно возможности переноса Олимпиады-2020 в Токио на фоне ситуации с коронавирусом в течение четырех недель.
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына
Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Гаджеты
Из-за коронавируса Apple ограничила продажу iPhone
Из-за распространения опасного вируса Apple ограничила продажи своих телефонов iPhone в онлайн-магазинах многих стран, включая США и Китай, до двух штук своих моделей на человека.
Общество
Власти России пока не склоняются к ужесточению карантина
Власти России пока не склоняются к ужесточению карантина, сказали представители правительства агентству РИА Новости.
Общество
В Москве из-за коронавируса закроют фитнес-клубы, бассейны и аквапарки
Фитнес-клубы, бассейны и аквапарки закрываются в Москве из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в субботу в Роспотребнадзоре по Москве.
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Общество
Американский сенатор Рэнд Пол заразился коронавирусом
Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол (от штата Кентукки) стал первым из законодателей США, заразившимся коронавирусом.
Кино
Самым популярным в мире стал фильм с предсказанием о коронавирусе
Как сообщает Warner Bros, «Заражение» сейчас — один из самых популярных фильмов.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса
Чемпионат мира по хоккею официальном отменен.
Политика
В Чехии допустили закрытие границ ЕС на два года
Границы стран Евросоюза могут оставаться закрытыми в течение двух лет, заявил председатель Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации в связи с распространением коронавируса в Чехии, замминистра здравоохранения республики Роман Прымула, передает ТАСС.
Экономика
Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
Футбол
ЦСКА прервал аренду Нисимуры в «Портимоненси»
Футбол
Черчесов допустил возвращение Кокорина в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что допускает возможность возвращения нападающего Александра Кокорина в состав национальной команды.
Происшествия
Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
Здоровье
Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы
Британский врач Клэр Герада, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы болезни.
Происшествия
В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения
В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Политика
Foreign Policy предрек закат лидерства США из-за коронавируса
Пандемия коронавируса приведет к остановке глобализации. Она грозит прекращением лидерства США.
Политика
В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD
Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.
Футбол
Британское издание: «Юран попадал на дно бутылки чаще, чем в ворота»
Британское издание The72 опубликовало материал о Сергее Юране, выступавшем за «Миллуолл» в 1996 году.
Общество
В числе новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы
Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Культура
Минкульт составил список фильмов и спектаклей для просмотра дома
Сотрудники Министерства культуры РФ вместе со специалистами сайта «Культура.РФ» составили специальную подборку кинофильмов, и книг, а также концертов и лекций.
Политика
Песков назвал причину решения России о помощи Италии
Решение Владимира Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 вызвано гуманитарными соображениями.
Общество
Росавиация ограничила полеты во все страны мира
Позже Росавиация опубликовала список разрешенных к полетам из Москвы направлений на своем сайте.
Здоровье
В Минздраве заявили, что курящие тяжелее некурящих переносят COVID-19
"Анализ имеющихся данных, проведенный в марте 2020 года исследователями Гарвардского университета и Университета Ираклион, показал, что курильщики в 1,4 раза имеют большую вероятность тяжелых симптомов при COVID-19 и примерно в 2,4 раза большую вероятность попадания в реанимацию, необходимости искусственной вентиляции легких и даже смерти в сравнении с теми, кто не курит", - написал он в своем Telegram-канале.