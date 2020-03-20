Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъЦена на нефть Brent выросла на 6%

Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
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Нефть Brent после падения выросла более чем на 17%

АБН19 марта в 17:25

Цена нефти Brent выросла на 3%

Известиявчера в 01:21

Цена нефти Brent растёт более чем на 3%

RT на русскомвчера в 01:04

Цены на нефть растут после заявлений Трампа

РИА Новостивчера в 01:55

Стоимость нефти Brent выросла на 17%

РБК19 марта в 15:54

Цена на нефть частично отыграла падение

Эхо Москвы19 марта в 17:04

Цена нефти Brent выросла более чем на 15%

ТАСС19 марта в 13:45
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Общество

В Москве изолированы 6000 контактировавших с больными коронавирусом

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что с 131 заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице было установлено 6 тыс. контактировавших.
RT на русском 05:57
Общество

Главному инфекционисту Ставрополья грозит дело за нарушение карантина

Правоохранители усмотрели в действиях Санниковой признаки нарушений статей Уголовного кодекса о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности.
РИА Новости 05:19
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Кино

Warner Bros. пока не планирует отменять премьеру «Чудо-женщины 1984»

Осведомленный источник портала The Wrap сообщил ранее, что руководители компании Warner Bros. приняли решение выпустить в прокат премьерный показ ленты "Чудо-женщина 1984" как в кинотеатрах, так и в интернете.
NewInform 04:09
Кино

Тимур Бекмамбетов снимет сцену воздушного боя в игре War Thunder

RuNews24.ru 19 марта в 03:34
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Происшествия

Жителя Приморья оштрафуют за распространение фейков о коронавирусе

В Приморье местный житель распространял ложные сведения о заразившихся коронавирусом на одном из предприятий Уссурийска.
Газета.Ru 03:38
Экономика

Оптовые цены на крупы начали расти

Ведомости 03:38
Происшествия

В Новосибирской области рассказали о состоянии пациенток с COVID-19

Состояние обеих пациенток с выявленной коронавирусной инфекцией в Новосибирской области удовлетворительное, в больнице всего находятся 48 пациентов с признаками ОРВИ, которые вернулись из-за границы, сообщает в пятницу региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 00:46
Наука

Миссия Кластер зафиксировала обилие железа вокруг Земли

Спутник JAXA / NASA Geotail, который провел более 25 лет, наблюдая за магнитной средой Земли, обнаружил одноионизированное железо в геопространстве в 2017 году.
V-kosmose.com 19 марта в 13:50
Экономика

Рыба и морепродукты могут подорожать вслед за долларом

Экономика сегодня 03:53
Общество

WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Чиновники из Минэнерго США уговаривают администрацию президента Дональда Трампа создать сотрудничество с Саудовской Аравией с тем, чтобы стабилизировать цены на нефть.
РБК 04:52
Авто

«Урал» планирует выпустить новый бескапотный грузовик

Новый бескапотный грузовик предприятия получит старую кабину от Iveco. Лицензию на неё УралАЗ приобрёл ещё в 90-х годах.
Тарантас Ньюс вчера в 05:46
Хоккей

Умарк опроверг слова о том, что не вернется на Кубок Гагарина

Шведский хоккеист уфимского "Салавата Юлаева" Линус Умарк опроверг слова о том, что не вернется в Россию на Кубок Гагарина, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 19 марта в 08:13
Общество

Генпрокуратура: политологу Соловью грозит штраф за фейк о коронавирусе

По информации Генпрокуратуры, господин Соловей заявил, что «в РФ имеется порядка 1,6 тыс. подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных оценивается в 130–180 тыс.».
Коммерсантъ вчера в 12:01
Общество

Поклонская рассказала о самоизоляции семьи и кота из-за коронавируса

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, комментируя ситуацию с коронавирусом, призвала россиян придерживаться самоизоляции и сообщила, что у нее "вся семья на самоизоляции, и даже кот".
РИА Новости 05:35
Общество

Лавров рассказал о начале своей карьеры дипломата

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», как началась его карьера дипломата в посольстве СССР на Шри-Ланке, где он проработал с 1972 по 1976 год.
RT на русском 04:36
Общество

В Москве запустили два дополнительных стационара для борьбы с COVID-19

В Москве запущены два дополнительных стационара для борьбы с коронавирусом - в Челюстно-лицевом госпитале и НИИ Склифосовского, также около 10 корпусов больниц находятся в стадии доработки к приему таких пациентов, сообщила журналистам заммэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 04:56
Политика

Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений Минска по нефти

11 марта премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти.
Известия 05:27
Экономика

Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Lenta.ru 01:17
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru 19 марта в 09:14
Футбол

Малком допустил возможность выступления за сборную России

Вингер санкт-петербургского «Зенита» Малком заявил, что готов рассмотреть возможность выступления за сборную России в случае, если не получит приглашения играть за национальную команду Бразилии.
RT на русском 01:14
Политика

В Киеве и двух областях Украины ввели режим ЧС из-за коронавируса

Правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.
ТАСС вчера в 13:02
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 19 марта в 14:01
Происшествия

Крупный пожар на складе произошёл в Подмосковье

Огонь охватил всё здание (60 тыс. кв. м), произошло обрушение кровли, затем площадь пожара удалось уменьшить до 25 тыс. кв. м. К тушению привлечены десятки человек и единиц техники, прокуратура начала проверку по факту ЧП.
RT на русском 04:29
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Здоровье

Эксперт рассказал, когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад

Впрочем, если не полное прекращение, то определенный спад пандемии коронавируса в аналогичные сроки эксперт ожидает и во всем мире.
РИА Новости вчера в 23:35
Киберспорт

ForZe распустила состав по Dota 2

CyberSport.ru 19 марта в 13:28
Общество

В России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 16:16
Музыка

Новый клип Вячеслава Мясникова «взорвал» Интернет

Бывший участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» отдал предпочтение ведению собственного канала в YouTube, где он продолжает публиковать выдуманные им песни.
Bimru.ru вчера в 06:54
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