Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. Согласно данным на 7:30 мск, стоимость нефти Brent составляет $29,3 за баррель. Стоимость нефти сорта WTI растет на 5,13% - до $27,24 за баррель.

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%

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