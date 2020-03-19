Коронавирус

МИР 24МИР 24Цены на нефть Brent и WTI выросли после обвала накануне

Демонстрировали рост и фьючерсы марки WTI. Цены к указанному времени поднялись более чем на 10%, до 23 долларов за баррель. Накануне цены на нефть Brent обновили исторический минимум с 2003 года.
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Эхономика: Цены на нефть растут после резкого падения

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Стоимость нефти Brent выросла на 6% после обвала

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Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

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Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» - оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.
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В Израиле зафиксирована первая смерть от коронавируса

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Отказ сплотиться перед лицом общей опасности и «вирус ненависти» в украинцах могут привести к гибели Украины как государства, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала «112 Украина».
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Украинские правоохранители подозревают бывшего руководителя подразделения МВД в незаконном препятствовании проведению 30 ноября 2013 года мирных собраний граждан на Майдане в Киеве, сообщила в пятницу пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
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Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 253

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