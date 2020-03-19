Коронавирус
МИР 24Цены на нефть Brent и WTI выросли после обвала накануне
Демонстрировали рост и фьючерсы марки WTI. Цены к указанному времени поднялись более чем на 10%, до 23 долларов за баррель. Накануне цены на нефть Brent обновили исторический минимум с 2003 года.
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Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Здоровье
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Общество
На Украине выявили 41 случай заражения коронавирусом
Киев, 21 марта 2020, 03:27 — REGNUM 41 человек заразился коронавирусом нового типа на Украине после выявления двух новых случаев заболевания, 20 марта сообщает украинский минздрав.
Гаджеты
Nokia представила смартфон Nokia 8.3 5G
Известная компания HMD Global официально представила новый смартфон под названием Nokia 8.3 5G.
Здоровье
СМИ сообщили об аномалии с коронавирусом в Германии
Вызывает вопросы у специалистов и ситуация с низкой смертностью в Германии, где к 19 марта заразились COVD-19 почти 14 тыс. человек, а скончались всего 30, пишет Financial Times (данные на 20 марта - 19,7 тыс. и более 40, соответственно).
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Экономика
В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Политика
Лукашенко рассказал о начале дефицита продуктов в России
Общество
ВОЗ: Более 209 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в мире
Число случаев заражения новым коронавирусом COVID-19 в мире превысило отметку 209 тысяч.
Авто
Самый мощный BMW 7-Series станет электрическим
По предварительным данным следующее поколение BMW 7-Series в топовом исполнении получит аккумулятор емкостью до 120 кВт*ч, который способен обеспечить запас хода около 700 км. Производитель планирует выпускать и более доступную версию с АКБ на 80 кВт*ч. Тестовые прототипы электрической «семерки» в кузове текущей модели уже неоднократно попадались фотошпионам на дорогах общего пользования.
Общество
Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным
Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» - оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.
Происшествия
В Израиле зафиксирована первая смерть от коронавируса
Иерусалим, 21 марта 2020, 01:06 — REGNUM Первый человек скончался от заражения коронавирусом нового типа на территории Израиля, сообщает пресс-служба израильского минздрава.
Политика
США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Политика
Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Политика
На Украине допустили гибель страны из-за коронавируса
Отказ сплотиться перед лицом общей опасности и «вирус ненависти» в украинцах могут привести к гибели Украины как государства, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала «112 Украина».
Происшествия
На Украине сообщили о новом подозреваемом в делах Евромайдана
Украинские правоохранители подозревают бывшего руководителя подразделения МВД в незаконном препятствовании проведению 30 ноября 2013 года мирных собраний граждан на Майдане в Киеве, сообщила в пятницу пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Происшествия
В США преступники угнали фургон с 8164 кг туалетной бумаги
В американском штате Северная Каролина злоумышленники угнали фургон, в котором находилось 8164 кг туалетной бумаги.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 253
В России зафиксировали 54 новых случая заболевания коронавирусом за последние сутки. Общее число инфицированных выросло до 253.
Музыка
Little Big назвали отмену «Евровидения» правильным решением
Культура
Бекмамбетов переснял отрывок из «Иван Васильевич меняет профессию»
Режиссер Тимур Бекмамбетов переснял эпизод из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» ко дню рождения сестры Игоря Крутого.
Футбол
Малком сравнил чемпионаты Франции и России
Бразильский форвард «Зенита» Малком в интервью изданию Foot Mercato поделился мнением о силе чемпионата России.
Происшествия
В Москве скончалась первая пациентка с коронавирусом
Армия и оружие
Ростех поставил Росгвардии партию модернизированных комплексов связи
Как пояснили в Ростехе, комплекс связи разработан Рязанским радиозаводом во взаимодействии с Главным управлением связи Росгвардии.
Происшествия
Бизнесмен арестован за хищение 1,7 млрд рублей в Петербурге
Бизнесмен Александр Малеев заочно помещен под стражу за хищение 1,7 мрлд рублей в Петербурге, передает "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
Общество
В США захотели объединиться с Саудовской Аравией ради контроля цен на нефть
Чиновники Министерства энергетики США убеждают Белый дом в необходимости объединиться с Саудовской Аравией для контроля над мировыми ценами на нефть.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Шаляпина переписала на него четыре квартиры в Москве
Пассия Прохора Шаляпина Татьяна Клаудиа Девис решила вложить 70 миллионов рублей в московскую недвижимость.
Космос
Астероид Рюгу оказался моложе, чем считалось
Политика