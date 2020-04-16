Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило в среду, что запасы нефти в стране на прошлой недели выросли на рекордные 19 миллионов баррелей, в то время как нефтепереработчики сократили использование мощностей до самого низкого уровня с 2008 года из-за резкого падения спроса, вызванного усилиями по борьбе с коронавирусом.

Цены на нефть выросли после падения накануне

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