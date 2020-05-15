Энергетика
REGNUMНефть преодолела отметку $31 за баррель
Лондон, 14 мая 2020, 22:18 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе сессии 14 мая, марка Brent преодолела отметку в $31 за баррель. К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent подорожали на $1,86 (6,37%), до $31,05 за баррель.
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Серверы магазина Еpic Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
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Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии
По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 809
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Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство России в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
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В Иркутской области 499 человек заразились коронавирусом
Общее количество заболевших на утро 15 мая 2020 года составляет 499 человек, сообщает оперативный штаб.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 22:09
Общество
Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк
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Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
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Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
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Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону
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Свидетели подтвердили показания против красноярского бизнесмена Быкова
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Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США
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Грызлов обвинил Киев в срыве переговоров по прекращению огня
"Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года", - рассказывает представитель России.
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