Общество
Красная веснаЦены на нефть выросли после убийства иранского генерала
Напомним, 3 января был убит американскими военными командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касема Сулеймани.
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Цены на нефть резко подскочили на новостях об убийстве иранского генерала
Московский Комсомолецвчера в 22:28
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 23:21, Ашберн
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Бизнесмен Алишер Усманов ответил на вопрос о возможных наследниках его состояния в интервью изданию Financial Times.
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Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
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По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело
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В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
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Армия и оружие
Постпред Ирана приравнял убийство Сулеймани к развязыванию войны
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде равноценно развязыванию войны.
Экономика
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Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
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Бенито стал частью киевского «Динамо»
Кино
Определены самые ожидаемые фильмы 2020 года
Американский сервис по продаже билетов Fandango перечислил самые ожидаемые фильмы нынешнего года на основе опроса зрителей.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
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Английский суд признал веганство философским мировоззрением
Следовательно, веганство, как философское мировоззрение, подходит под закон о равенстве, направленный против дискриминации в социуме и на рабочих местах, — сообщает BBC.
Армия и оружие
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Спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар заявила, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани вероятнее всего является незаконным и нарушает международное право.
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Сообщения о новом американском ударе поступили спустя сутки после того, как в результате авиаатаки США близ аэропорта Багдада погиб командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани.
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Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
Общество
Сахалинские власти выступили против роста тарифов в порту Холмск
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Львовский журналист сравнил Киев с Москвой
Общество
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В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена
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