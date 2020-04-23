с чего всё началось

Рост цен на фьючерсы случился после того, как президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана в случае их вмешательства в действия кораблей США, сообщает Интерфакс.

Цены на нефть выросли после угроз Трампа Ирану

Общество Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз. 27

Футбол «Открытие Арена» может быть передана врачам для борьбы с коронавирусом Стадион "Открытие Арена", на котором свои домашние матчи в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) проводит московский "Спартак", может быть передана врачам для борьбы с коронавирусом.

Транспорт РЖД изменили правила покупки билетов Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные — в частности, номер мобильного телефона или e-mail. 346

Общество В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи. 4K

Происшествия Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий. 14K

Здоровье В России закончилась эпидемия гриппа В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах". 291

Общество Отопительный сезон в Новосибирске завершат 23 апреля В Новосибирске планируют завершить отопительный сезон 23 апреля, об этом свидетельствуют данные проекта постановления, опубликованного на сайте муниципалитета. 34

Политика Песков оценил ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты Москва, 22 апреля 2020, 14:41 — REGNUM В российских регионах ведётся ежедневная работа по выявлению случаев дефицита средств индивидуальной защиты для медработников, заявил 22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 294

Общество Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG. 582

Шоу-бизнес Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано. 59

Шоу-бизнес Госпитализированная Бабкина может говорить и уже звонила сыну Представитель певицы опроверг недавнюю новость Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина в начале апреля была госпитализирована с двусторонней пневмонией. 2

Общество Банки сообщили о росте числа мошенничеств во время самоизоляции Центральный Банк России (ЦБ) с февраля по начало апреля 2020 года зафиксировал более 2,2 тысячи поддельных сайтов, которые использовали тему пандемии, а несколько крупных банков сообщили о росте числа мошенничеств против своих клиентов, сообщает РБК. 31

Политика Депутаты предложили разблокировать Telegram Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов направили в кабмин законопроект, который запрещает блокировку ресурсов (в частности, мессенджера Telegram), являющихся «официальными информационными сервисами» в период режима повышенной готовности или ЧС. 393

Общество В Челябинской области могут ввести цифровые пропуска Как сообщает Телеграм-канал Е-область, информационный электронный пропуск будет представлять собой пин-код из одиннадцати цифр и выдаваться бесплатно. 1

Здоровье Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 апреля Ситуация в России Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 57999, за прошлые сутки оно возросло на 5642 человека.

Общество В США две кошки заразились коронавирусом Как пишет агентство Associated Press со ссылкой на местных чиновников, это первые подтвержденные случаи заболевания коронавирусом среди домашних животных в США. 55

Общество Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев. 50