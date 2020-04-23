Энергетика
Комсомольская правдаЦены на нефть выросли после угроз Трампа Ирану
Рост цен на фьючерсы случился после того, как президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана в случае их вмешательства в действия кораблей США, сообщает Интерфакс.
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с чего всё началось
"Я проинструктировал ВМС США, чтобы они обстреливали и уничтожали любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море", - написал Трамп в твиттере.Интерфакс00:48
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