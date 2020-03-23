Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу 1 мая нового соглашения ОПЕК +, которое сокращает добычу почти на 10 миллионов баррелей в день.

Цены на нефть выросли после вступления в силу нового соглашения ОПЕК +

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Происшествия Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции. 409

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Общество У шести крымчан подтвердился коронавирус Симферополь, 4 мая 2020, 10:29 — REGNUM За истекшие сутки в Крыму у шести граждан выявили новую коронавирусную инфекцию. 3

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Футбол «Арсенал» готов продать Мхитаряна за 10 млн фунтов «Канониры» отпустят игрока, если получат предложение в размере около 10 миллионов фунтов стерлингов, пишет источник со ссылкой на Mirror.Мхитарян проводит нынешний сезон в «Роме» на правах аренды.

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