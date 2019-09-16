Энергетика
Газета.RuЦены на нефть взлетели из-за сокращения саудовской добычи
Мировые цены на нефть подскочили в среднем на 12-13%, свидетельствуют данные торгов. Это произошло после сокращения добычи в Саудовской Аравии, передает РИА "Новости". Отмечается, что максимум роста возрос до 19%.
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Общество
В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 22:49
Шоу-бизнес
Супруг и мать Заворотнюк срочно прибыли в больницу
Как сообщает 5-tv.ru, они были очень взволнованы в ходе беседы с лечащим врачом актрисы.
ПензаСМИ 01:43
Общество
Вступили в силу изменения в законы о «дачной амнистии»
С 16 сентября в силу вступили изменения в закон о "дачной амнистии".
Газета.Ru 01:45
Происшествия
Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей при пожаре в Красноярске
При пожаре, который произошел в ночь на понедельник в многоквартирном жилом доме в Красноярске, погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 01:28
Экономика
Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти России и Белоруссии после ряда переговоров на высшем уровне объявили о начале процесса углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.
REGNUM 00:17
Футбол
ЦСКА обыграл «Тамбов» благодаря голам Бистровича и Магнуссона
Чемпионат вчера в 11:24
Общество
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
Затворы комплексов защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений закрыли из-за резкого подъема воды.
РБК вчера в 10:52
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Анастасии Заворотнюк победить болезнь
О состоянии здоровья популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк постоянно поступают противоречивые сведения.
Российская газета 14 сентября в 03:21
Происшествия
Подростка из Башкирии заподозрили в убийстве 7-летней сестры
Газета.Ru вчера в 10:57
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Авто
В Уфе арестованные автомобили выставили на аукцион
Picsnews.net 01:48
Экономика
Эксперты назвали комфортный для накоплений уровень дохода россиян
По итогам 2018 года среднедушевой доход россиян, по данным Росстата, составил 33 тыс. руб. в месяц.
РБК вчера в 23:30
Энергетика
«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru 14 сентября в 03:15
Шоу-бизнес
Бузову в Армавире встретили сосисками и яичницей
Ольга Бузова прибыла в Армавир. Певица даст концерт на Центральной площади города.
Регион online 14 сентября в 11:59
Политика
Австралийская разведка обвинила КНР в хакерской атаке на парламент
Разведка Австралии обвинила в кибератаке на внутренние сети парламента Министерство государственной безопасности КНР.
РЕН ТВ 00:29
Происшествия
В Калининградской области туриста смыло волной в море
Следователи выясняют обстоятельства гибели иностранного туриста, которого смыло волной в море в городе Зеленоградске Калининградской области, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.
РИА Новости вчера в 16:07
Единоборства
Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба
В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
Нева Спорт вчера в 01:12
Космос
Первую межзвездную комету впервые сфотографировали в цвете
Астрономы обсерватории Gemini впревые сделали цветной снимок межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), которую 30 августа открыл крымский астроном Геннадий Борисов.
Газета.Ru 14 сентября в 06:52
Политика
Глава «Ростеха» не исключил ребрендинга Superjet 100
Радио Sputnik вчера в 06:48
Космос
Российские космонавты могут получить огнестрельное оружие
Газета.Ru вчера в 23:45
Армия и оружие
В России стартуют стратегические военные учения «Центр-2019»
РИА Новости вчера в 17:41
Происшествия
Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении
Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.
ТАСС 00:12
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому
Lenta.ru вчера в 13:32
Происшествия
Матч команд из Дагестана и Владикавказа завершился массовой дракой
Газета.Ru вчера в 16:55
Происшествия
Свердловские полицейские задержали за выходные 155 пьяных водителей
Свердловские полицейские за минувшие выходные во время рейда задержали 155 нетрезвых водителей.
Екатеринбург Онлайн 01:49
Шоу-бизнес
Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы
Стас Христов, представитель Анастасии Заворотнюк, заявил, что больше не сможет комментировать информацию о состоянии здоровья актрисы.
ТК Звезда вчера в 12:46
Политика
50 тысяч рабочих начали забастовку на заводах General Motors в США
Почти 50 тысяч человек, которые работают на заводе General Motors, вышли на забастовку в Детройте. Об этом сообщает Associated Press.
Газета.Ru 01:41
Шоу-бизнес
На Украине болезнь Заворотнюк связали с ее поездками в Крым
Украинское издание нашло связь между раком актрисы Анастасии Заворотнюк и ее отдыхом в Крыму.
URA.Ru 00:36
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
РИА Новости вчера в 21:36