Мировые цены на нефть подскочили в среднем на 12-13%, свидетельствуют данные торгов. Это произошло после сокращения добычи в Саудовской Аравии, передает РИА "Новости". Отмечается, что максимум роста возрос до 19%.

Общество В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе В Минтруде обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.

Шоу-бизнес Супруг и мать Заворотнюк срочно прибыли в больницу Как сообщает 5-tv.ru, они были очень взволнованы в ходе беседы с лечащим врачом актрисы.

Происшествия Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей при пожаре в Красноярске При пожаре, который произошел в ночь на понедельник в многоквартирном жилом доме в Красноярске, погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Экономика Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти России и Белоруссии после ряда переговоров на высшем уровне объявили о начале процесса углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

Общество В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения Затворы комплексов защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений закрыли из-за резкого подъема воды.

Шоу-бизнес Нейрохирург оценил шансы Анастасии Заворотнюк победить болезнь О состоянии здоровья популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк постоянно поступают противоречивые сведения.

Политика Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.

Экономика Эксперты назвали комфортный для накоплений уровень дохода россиян По итогам 2018 года среднедушевой доход россиян, по данным Росстата, составил 33 тыс. руб. в месяц.

Энергетика «Газпром» снизил поставки по Opal Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".

Шоу-бизнес Бузову в Армавире встретили сосисками и яичницей Ольга Бузова прибыла в Армавир. Певица даст концерт на Центральной площади города.

Политика Австралийская разведка обвинила КНР в хакерской атаке на парламент Разведка Австралии обвинила в кибератаке на внутренние сети парламента Министерство государственной безопасности КНР.

Происшествия В Калининградской области туриста смыло волной в море Следователи выясняют обстоятельства гибели иностранного туриста, которого смыло волной в море в городе Зеленоградске Калининградской области, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.

Единоборства Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.

Космос Первую межзвездную комету впервые сфотографировали в цвете Астрономы обсерватории Gemini впревые сделали цветной снимок межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), которую 30 августа открыл крымский астроном Геннадий Борисов.

Происшествия Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.

Происшествия Свердловские полицейские задержали за выходные 155 пьяных водителей Свердловские полицейские за минувшие выходные во время рейда задержали 155 нетрезвых водителей.

Шоу-бизнес Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы Стас Христов, представитель Анастасии Заворотнюк, заявил, что больше не сможет комментировать информацию о состоянии здоровья актрисы.

Политика 50 тысяч рабочих начали забастовку на заводах General Motors в США Почти 50 тысяч человек, которые работают на заводе General Motors, вышли на забастовку в Детройте. Об этом сообщает Associated Press.