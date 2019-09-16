Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов. Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 9,96%, до $66,22 за баррель.

Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии

Гаджеты Новые цвета iPhone 11 повысили спрос на смартфоны Аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что новые цветовые вариации смартфонов Apple способствовали повышению спроса на линейку iPhone 2019.

Политика Минюст отменит более 20 тыс. советских правовых актов Министерство юстиции России планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год.

Политика Захарова подтвердила, что Смоленков работал в посольстве в США Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Telegram-каналу "Расстрига" подтвердила, что экс-сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого СМИ называют агентом ЦРУ, работал в российском посольстве в Вашингтоне.

Происшествия Туриста из Латвии смыло волной с пирса под Калининградом По данным ведомства, в воскресенье, 15 сентября, 49-летнего мужчину смыло волной в море с прогулочного пирса в Зеленоградске.

Общество В Екатеринбурге показали эскиз работы Покраса Лампаса без креста Стало известно, как будет выглядеть арт-объект Покраса Лампаса в Екатеринбурге после восстановления.

Путешествия Эстония уже считает потери от введения электронных виз в Петербурге В Эстонии ожидают снижения количества гостей из Финляндии, которые теперь могут направиться в Россию, в связи с введением с 1 октября 2019 года бесплатных электронных виз для иностранных туристов, приезжающих в Петербург и Ленинградскую область.

Политика Глава МИД Украины высказался по поводу особого статуса Донбасса Власти Украины не планируют вносить изменения в Конституцию и присваивать особый статус Донбассу.

Происшествия Молния ударила в движущийся автомобиль в Новосибирске В Новосибирске во время сильного дождя молния поразила двигавшийся по дороге автомобиль.

Гаджеты Samsung объединит линейки смартфонов Galaxy S и Galaxy Note Ежегодно компания Samsung выпускает обновленные смартфоны серии Galaxy S (в феврале или марте) и серии Galaxy Note (в августе).

Происшествия Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Экономика Forbes назвал крупнейшие частные компании России Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.

Культура Я люблю яички: неожиданный пункт райдера MARUV На вопрос, зачем MARUV шоколадные яйца с сюрпризом, эпатажная звезда весело ответила: «Просто я люблю яички – и все».

Технологии «Билайн» совместно с Huawei запустили пилотную зону 5G в «Лужниках» "Вымпелком" (бренд "Билайн") совместно с китайской Huawei запустили пилотную зону сети связи пятого поколения (5G) на территории спортивного комплекса "Лужники" в Москве.

Здоровье 17 сентября каждый сможет пожаловаться на врачей Во Всемирный день безопасности пациентов любой желающий сможет получить консультацию по вопросам безопасности пациентов по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул Ченцова 71/63б с 10.00 до 16.00.

Общество Регионы обязали вести видеосъемку во время отлова бездомных животных Минприроды РФ утвердило методические указания регионам в сфере отлова потерявшихся и бездомных животных.

Космос OneWeb запустит в декабре 34 спутника связи с Байконура Запуск первой большой партии из 34 спутников британской компании OneWeb состоится в декабре.

Политика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» вместо Opal использовать ГТС Украины Доставка газа, которую «Газпром» осуществлял через газопровод Opal, может быть организована через газотранспортные системы Украины и Словакии.

Авто Опубликованы первые изображения нового купе-кроссовера Volkswagen Новый кузов, как предполагают китайские коллеги, сделает кросс-купе на 3 мм короче и на 25 ниже стандартного VW Tayron: как раз, до 4586 и 1635 мм соответственно.

Происшествия Воры ограбили дом защитника «Барселоны» во время матча с «Валенсией» В дом защитника «Барселоны» Самюэля Юмтити проникли воры во время матча против «Валенсии» (5:2) в чемпионате Испании.

Авто Синтез ретро и технологий в концепте Simplex от Mercedes Около 118 лет назад компания Daimler-Motoren-Gesellschaft представила революционный автомобиль под названием Mercedes 35 PS.

Культура Петра Мамонова выписывают из больницы Актёра и музыканта Петра Мамонова выпишут из больницы 16 сентября после перенесённой 12 сентября операции.

Гаджеты Цены на iPhone 11 Pro Max в России самые высокие в мире Журналисты PhoneArena сравнили цены на новые смартфоны Apple по всему миру и оказалось, что максимальная версия iPhone 11 Pro Max в РФ стоит на 500 долларов дороже, чем в США.