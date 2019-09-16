Энергетика
Газета.RuЦены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов. Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 9,96%, до $66,22 за баррель.
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Гаджеты
Новые цвета iPhone 11 повысили спрос на смартфоны
Аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что новые цветовые вариации смартфонов Apple способствовали повышению спроса на линейку iPhone 2019.
News.ru 05:35
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Минюст отменит более 20 тыс. советских правовых актов
Министерство юстиции России планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год.
Известия 04:52
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Захарова подтвердила, что Смоленков работал в посольстве в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Telegram-каналу "Расстрига" подтвердила, что экс-сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого СМИ называют агентом ЦРУ, работал в российском посольстве в Вашингтоне.
ТАСС 04:31
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Происшествия
Туриста из Латвии смыло волной с пирса под Калининградом
По данным ведомства, в воскресенье, 15 сентября, 49-летнего мужчину смыло волной в море с прогулочного пирса в Зеленоградске.
Интерфакс 04:29
Общество
В Екатеринбурге показали эскиз работы Покраса Лампаса без креста
Стало известно, как будет выглядеть арт-объект Покраса Лампаса в Екатеринбурге после восстановления.
Российская газета 03:55
Путешествия
Эстония уже считает потери от введения электронных виз в Петербурге
В Эстонии ожидают снижения количества гостей из Финляндии, которые теперь могут направиться в Россию, в связи с введением с 1 октября 2019 года бесплатных электронных виз для иностранных туристов, приезжающих в Петербург и Ленинградскую область.
REGNUM 05:21
Политика
Глава МИД Украины высказался по поводу особого статуса Донбасса
Власти Украины не планируют вносить изменения в Конституцию и присваивать особый статус Донбассу.
Росбалт 14 сентября в 18:57
Кино
На кинофестивале в Торонто победил фильм «Кролик Джоджо»
RuNews24.ru 03:19
Происшествия
Молния ударила в движущийся автомобиль в Новосибирске
В Новосибирске во время сильного дождя молния поразила двигавшийся по дороге автомобиль.
Вести.Ru 03:32
Гаджеты
Samsung объединит линейки смартфонов Galaxy S и Galaxy Note
Ежегодно компания Samsung выпускает обновленные смартфоны серии Galaxy S (в феврале или марте) и серии Galaxy Note (в августе).
MobiDevices 05:26
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Экономика
Forbes назвал крупнейшие частные компании России
Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
РБК 01:06
Культура
Я люблю яички: неожиданный пункт райдера MARUV
На вопрос, зачем MARUV шоколадные яйца с сюрпризом, эпатажная звезда весело ответила: «Просто я люблю яички – и все».
Городской портал Новый Нижний 04:50
Технологии
«Билайн» совместно с Huawei запустили пилотную зону 5G в «Лужниках»
"Вымпелком" (бренд "Билайн") совместно с китайской Huawei запустили пилотную зону сети связи пятого поколения (5G) на территории спортивного комплекса "Лужники" в Москве.
Будущее России. Национальные проекты 13 сентября в 10:38
Здоровье
17 сентября каждый сможет пожаловаться на врачей
Во Всемирный день безопасности пациентов любой желающий сможет получить консультацию по вопросам безопасности пациентов по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул Ченцова 71/63б с 10.00 до 16.00.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 04:41
Общество
Синоптик рассказал о приходе бабьего лета в Москву
Газета.Ru 06:09
Общество
Регионы обязали вести видеосъемку во время отлова бездомных животных
Минприроды РФ утвердило методические указания регионам в сфере отлова потерявшихся и бездомных животных.
ТАСС 04:59
Космос
OneWeb запустит в декабре 34 спутника связи с Байконура
Запуск первой большой партии из 34 спутников британской компании OneWeb состоится в декабре.
ТАСС 12 сентября в 19:40
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» вместо Opal использовать ГТС Украины
Доставка газа, которую «Газпром» осуществлял через газопровод Opal, может быть организована через газотранспортные системы Украины и Словакии.
РБК 14 сентября в 06:15
Политика
Путин на саммите по Сирии встретится с Эрдоганом и Роухани
Аргументы и Факты вчера в 18:21
Авто
Опубликованы первые изображения нового купе-кроссовера Volkswagen
Новый кузов, как предполагают китайские коллеги, сделает кросс-купе на 3 мм короче и на 25 ниже стандартного VW Tayron: как раз, до 4586 и 1635 мм соответственно.
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Воры ограбили дом защитника «Барселоны» во время матча с «Валенсией»
В дом защитника «Барселоны» Самюэля Юмтити проникли воры во время матча против «Валенсии» (5:2) в чемпионате Испании.
Матч ТВ 04:27
Авто
Синтез ретро и технологий в концепте Simplex от Mercedes
Около 118 лет назад компания Daimler-Motoren-Gesellschaft представила революционный автомобиль под названием Mercedes 35 PS.
Тарантас Ньюс вчера в 09:31
Культура
Петра Мамонова выписывают из больницы
Актёра и музыканта Петра Мамонова выпишут из больницы 16 сентября после перенесённой 12 сентября операции.
Life.ru 03:41
Гаджеты
Цены на iPhone 11 Pro Max в России самые высокие в мире
Журналисты PhoneArena сравнили цены на новые смартфоны Apple по всему миру и оказалось, что максимальная версия iPhone 11 Pro Max в РФ стоит на 500 долларов дороже, чем в США.
Astera 13 сентября в 14:55
Политика
Прошедшие в Мосгордуму оппозиционеры потратили на выборы в 9 раз меньше кандидатов от власти
20 оппозиционеров, выигравших выборы в Мосгордуму, потратили на избирательную кампанию 39,2 миллиона рублей.
Век 05:44
Музыка
Чиновница написала заявление в полицию на Шнурова за мат на концерте
После концерта группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону на Сергея Шнурова написали заявление в полицию, сообщает телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
МР7.ру 05:39
Общество
Ирина Алашкевич уходит с главы пресс-службы губернатора
Глагол. Иркутское обозрение 03:33