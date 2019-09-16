Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦены на нефть взлетели на 19% на открытии торгов

Максимум рост вырос до 19%, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $71,62 за баррель.
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Цена нефти Brent выросла на 13,8%

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