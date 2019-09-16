с чего всё началось

Сообщения об атаке дронов на крупнейшие месторождения нефти в Саудовской Аравии, королевство значительно снизило добычу сырья. Как результат мировые цены на нефть подскочили в среднем на 12% – 13%. Сорт Brent при открытии торгов подорожал сразу на 19,1% с $67,8 за баррель до $71,62 за баррель.

Цены на нефть взлетели на 19% после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии

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Энергетика Саудовская Аравия частично восстановила добычу нефти Эр-Рияд заявляет о полном возобновлении производства к концу месяца Саудовской Аравии удалось восстановить половину объемов добычи, потерянных в результате атаки на комплексы подготовки нефти в Абкайке и Хурайсе.

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Гаджеты WhatsApp уличили в сохранении фотографий на чужих устройствах Американское издание TheHackerNews рассказало, что популярный мессенджер WhatsApp позволял сохранять различные медиафайлы, отправленные пользователями, на устройствах общавшихся с ними людей, даже после того, как файлы были удалены из переписки.