Энергетика
РБКЦены на нефть взлетели на фоне сокращения саудовской добычи
Мировые цены на нефть на момент открытия торгов на бирже ICE в Лондоне показали резкий рост после того, как Саудовская Аравия сократила добычу на фоне атаки дронов на заводы Saudi Aramco. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Кино
Ярославцы поздравляют Владимира Меньшова с юбилеем
80-ти летний юбилей сегодня отмечает актер и режиссер бессмертного хита "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов.
Городской телеканал 14:37
Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о приоритетном направлении внешней политики республики, назвав таковым развитие и углубление двусторонних связей с Россией.
Газета.Ru вчера в 03:52
Политика
Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
Lenta.ru 14:45
Происшествия
Суд изъял имущество бывшего главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский городской суд поддержал иск Генпрокуратуры России об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.
RT на русском 09:52
Политика
Гендиректор «Совкомфлота» Сергей Франк покинет пост
Вице-премьер РФ Максим Акимов утвердил директиву Росимуществу о досрочном прекращении полномочий гендиректора "Совкомфлота" Сергея Франка и назначении на должность нынешнего первого заместителя генерального директора компании, главного инженера Игоря Тонковидова, сообщил РИА Новости представитель вице-премьера.
РИА Новости 15:03
Происшествия
Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту возле колонии
Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
RT на русском 02:58
Космос
Астрономы «всучили» Эстонии серо-зеленую газовую планету
Хотя звезда и планета Эстонии достались, откровенно говоря, задрипанные и завалящие (далековато, да и шансы на обитаемость планеты крайне низки, а потому не видать эстоноземельцам космических колоний), названия им все же дать следует.
Sputnik Эстония 13:08
Общество
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Происшествия
В Сочи задержали мужчину, сбросившего с виадука девушку
В Сочи полицейские задержали 28-летнего местного жителя, сбросившего с моста 24-летнюю девушку.
Российская газета 06:30
Общество
Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада
Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.
РБК 12:05
Космос
В ESA поделились снимком удивительного явления на Марсе
Специалисты агентства ESA поделились с общественностью снимком удивительного явления на поверхности Марса.
Актуальные Новости 04:16
Киберспорт
Valve рассказала, как будет бороться со смурфами в Dota 2
Valve объявила, что борьба со смурфами в Dota 2 — одна из приоритетных задач для компании.
CyberSport.ru 15:21
Армия и оружие
Полет российских бомбардировщиков над Европой попал на видео
Министерство обороны России опубликовало видео полета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 Воздушно-космических сил России над Балтийским морем.
Lenta.ru 16:16
Общество
Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов дела о митингах в Москве
Более 40 священников Русской православной церкви (РПЦ) написало открытое письмо в поддержку фигурантов дела о митингах в Москве, в котором заявляют о необходимости пересмотра судебных решений фигурантам в виде тюремных сроков.
РБК 15:12
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Политика
Власти США подали иск против Сноудена
Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
BFM.ru 13:33
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче Лиги чемпионов
"Зенит" и "Лион" сыграли вничью в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru 14:47
Армия и оружие
США докажут причастность Ирана к атаке на саудовские НПЗ
Соединенные Штаты заявили, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии была проведена не только с помощью дронов, но и крылатых ракет - и доказательства этому американская делегация предоставит международному сообществу на Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе.
Газета.Ru 16:01
Политика
Лукашенко: без США урегулировать конфликт в Донбассе не получится
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США могут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе.
RT на русском 09:57
Общество
Львы смогут очаровать кого угодно, а Водолеям пора раскрыться
Подобрав правильный подход к начальству, вы сможете заложить прочный фундамент для дальнейшего карьерного роста.
Свойкировский.рф вчера в 07:59
Политика
США расширили санкции по Венесуэле
США расширили санкционные списки по Венесуэле, включив туда трех физических лиц и 16 компаний, говорится в сообщении на сайте минфина.
РИА Новости 14:25
Политика
Экзитполы показали отставание партии Нетаньяху от основного конкурента
Экзитполы, которые продемонстрировал «13 канал» также показали преимущество блока Ганца, который набирает 33 места против 31 у партии Нетаньяху .
РБК 15:36
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова поделилась своим секретом молодости
Российская актриса Юлия Меньшова рассказала, как поддерживает молодость лица при помощи скульптурного массажа.
Дни24 00:50
Экономика
Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч
Большинство россиян не имеют никаких сбережений, но готовы копить с дохода от 35 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 05:41
Футбол
Роналду расплакался, когда увидел кадры с умершим отцом
РИА Новости вчера в 08:10
Происшествия
МИД выразил озабоченность из-за нападения на россиян в Японском море
Министерство иностранных дел России вызвало Временного поверенного в делах КНДР в России Чина Чжона Хёпа в связи с инцидентом в Японском море.
Известия 13:05