Сообщения об атаке дронов на крупнейшие месторождения нефти в Саудовской Аравии, королевство значительно снизило добычу сырья. Как результат мировые цены на нефть подскочили в среднем на 12% – 13%. Сорт Brent при открытии торгов подорожал сразу на 19,1% с $67,8 за баррель до $71,62 за баррель.

Цены на нефть взлетели на 19% после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии

Экономика В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».

Политика Россия и Китай подписали два соглашения по исследованию Луны Госкорпорация «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали два соглашения о сотрудничестве в ходе 24-й встречи глав правительств России и Китая, следует из заявления на сайте ведомства.

Наука В России появится система слежения за поведением водителей К 2022 году в России появится система слежения за поведением водителей. Она сможет предупреждать о вероятной аварийной ситуации на дороге.

Происшествия На российских пограничников совершено нападение в Японском море Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.

Экономика В Екатеринбурге построят центр для сельхозпродукции за 2,5 миллиарда Под Екатеринбургом к 2022 году будет построен оптово-распределительный центр для сельскохозяйственной продукции.

Общество В Роскачестве дали рекомендации по выбору белого вина Специалисты Роскачества рекомендуют при покупке белого вина остановить свой выбор на этом напитке урожая 2018 года, говорится на сайте организации.

Авто Tesla Model S опережает Porsche Taycan в Нюрбургринге Tesla неофициально опережает время круга Porsche Taycan, установленное на знаменитом Нюрбургринге в Германии.

Экономика Горнодобычу ставят в безотходное положение Согласно проекту ежегодного экологического госдоклада Минприроды, в 2018 году в России образовалось 7,2 млрд тонн отходов.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Политика На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.

Финансы «Ъ»: ЦБ считает законной заморозку личных счетов ИП за долги по налогам Центральный Банк России поддержал Министерство финансов и Федеральную налоговую службу РФ в требовании банкам блокировать частные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) при взыскании задолженностей по налогам.

Армия и оружие В Эр-Рияде представят доказательства причастности Ирана к атаке дронов Минобороны Саудовской Аравии пообещало в среду, 18 сентября, в ходе пресс-конференции представить доказательства причастности Тегерана к атакам беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы саудовской компании Saudi Aramco.

Шоу-бизнес Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились в Петербурге Сегодня, 17 сентября, в Петербурге играют свадьбу известный режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.

Шоу-бизнес Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.

Общество Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.

Происшествия Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии В Хакасии задержан подозреваемый в покушении на убийство ребенка в одном из детских садов Черногорска, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Происшествия Жителей Китая напугал 18-метровый «водяной монстр» Жители Восточного Китая обнаружили в реке Янцзы 18-метрового черного монстра, пишет Mirror.

Общество В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.

Шоу-бизнес Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».

Общество В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.

Транспорт В Петербурге начнется строительство Широтной скоростной магистрали Строительство Широтной магистрали скоростного движения в Санкт-Петербурге планируется начать в 2020 году.

Политика Эстония захотела самостоятельно выстраивать отношения с Россией «Необходимо оставаться в числе государств, которые самостоятельно выстраивают отношения с Россией и с которыми прочие союзники и партнеры обговаривают вопросы взаимодействия с россиянами либо Россией, как нам поступать дальше», — отметила Кальюлайд.

Общество Правила ухода в отпуск изменятся в России с 1 октября Изменения коснутся как порядка ухода, так и выплат отпускных С 1 октября в России изменятся правила по уходу сотрудниками в отпуск, сообщает "Федерал-пресс".