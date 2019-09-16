Энергетика
Expert.ruЦены на нефть взлетели на 19% после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии
Сообщения об атаке дронов на крупнейшие месторождения нефти в Саудовской Аравии, королевство значительно снизило добычу сырья. Как результат мировые цены на нефть подскочили в среднем на 12% – 13%. Сорт Brent при открытии торгов подорожал сразу на 19,1% с $67,8 за баррель до $71,62 за баррель.
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Мировые цены на нефть резко выросли на фоне нападения на объекты Саудовской Аравии
ФАН15 сентября в 19:45
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 03:16, Вашингтон
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Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН вчера в 10:11
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
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В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
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Авто
Volkswagen Tiguan в России получил новую «зимнюю» спецверсию
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Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).
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Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ вчера в 02:37
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна вчера в 08:35
Происшествия
Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море
Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.
Интерфакс вчера в 08:35
Шоу-бизнес
Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни
36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.
Российская газета вчера в 03:38
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Организатор несогласованного митинга в Улан-Удэ арестован на 10 суток
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RT на русском 02:04
Армия и оружие
Пентагон обнаружил признаки причастности Ирана к атаке дронов
В результате атаки беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии добыча нефти в стране сократилась более чем на 50%, что в понедельник, 16 сентября, привело к росту мировых цен примерно на 20%.
РБК вчера в 20:19
Финансы
Россия сократила вложения в госбумаги США
Россия в июле текущего года сократила объем вложений в государственный ценные бумаги США с $10,8 млрд до $8,5 млрд, следует из данных американского минфина.
REGNUM 00:29
Гаджеты
TSMC не справляется с производством 7-нм чипов: над Ryzen и Radeon нависла угроза
Справедливости ради нужно заметить, что TSMC старается удовлетворять регулярные запросы постоянных клиентов в первую очередь, а задержки в поставках затрагивают прежде всего тех заказчиков, которые требуют увеличения поставок или же переходят на 7-нм технологию с других техпроцессов.
3DNews 02:35
Общество
Трудовые книжки могут стать электронными
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Парламентская газета 16 сентября в 18:12
Футбол
Юрген Клопп: «„Наполи“ может выиграть Лигу чемпионов»
Во вторник «Ливерпуль» проиграл «Наполи» со счетом 0:2 в матче 1-го тура группового этапа турнира.
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Общество
Ургант вспомнил на «Первом канале» о Страшном суде из-за дела Устинова
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РБК 03:01
Кино
Стартовали съемки нового фильма по игре Mortal Kombat
Киносегмент вселенной Mortal Kombat прирастает очередной частью: как сообщил в своем Twitter Грег Руссо, сценарист проекта, в Австралии стартовали съемки новой "Смертельной битвы".
Российская газета вчера в 08:40
Общество
Более 70% россиян высказались против притока трудовых мигрантов
Почти три четверти граждан России (72%) убеждены, согласно данным социологического опроса «Левада-центра», что власти должны ограничить приток иностранцев, приезжающих в страну на заработки.
Ридус 02:02
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Происшествия
Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб
Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб. Городской суд подмосковного Клина обратил в доход государства 1,7 тыс. объектов недвижимости, теневым владельцем которых, по версии Генпрокуратуры РФ, являлся обвиняемый в должностных и коррупционных преступлениях бывший глава администрации Клинского района Александр Постригань.
Коммерсантъ вчера в 15:57
Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском вчера в 10:45