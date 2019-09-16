Энергетика

Expert.ruExpert.ruЦены на нефть взлетели на 19% после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии

Сообщения об атаке дронов на крупнейшие месторождения нефти в Саудовской Аравии, королевство значительно снизило добычу сырья. Как результат мировые цены на нефть подскочили в среднем на 12% – 13%. Сорт Brent при открытии торгов подорожал сразу на 19,1% с $67,8 за баррель до $71,62 за баррель.
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Мировые цены на нефть выросли более чем на пятнадцать процентов

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Как атака дронов скажется на ценах на нефть

Rambler News Service16 сентября в 05:19
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 03:16, Вашингтон
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Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря

Посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря.
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В Индии мужчине удалили десятисантиметровый «дьявольский» рог

РИА Новости 02:25
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В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД

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Авто

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Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились

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Время Пресс вчера в 06:09
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В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия

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Россиянин бросил гранату в московского полицейского

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Lenta.ru 02:47
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Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).
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В Кабардино-Балкарии ликвидированы два боевика

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Турчак вступился за осужденного актера Устинова

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Газета.Ru вчера в 01:56
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа

Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
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Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море

Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.
Интерфакс вчера в 08:35
Шоу-бизнес

Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни

36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.
Российская газета вчера в 03:38
Происшествия

Организатор несогласованного митинга в Улан-Удэ арестован на 10 суток

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RT на русском 02:04
Армия и оружие

Пентагон обнаружил признаки причастности Ирана к атаке дронов

В результате атаки беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии добыча нефти в стране сократилась более чем на 50%, что в понедельник, 16 сентября, привело к росту мировых цен примерно на 20%.
РБК вчера в 20:19
Финансы

Россия сократила вложения в госбумаги США

Россия в июле текущего года сократила объем вложений в государственный ценные бумаги США с $10,8 млрд до $8,5 млрд, следует из данных американского минфина.
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Гаджеты

TSMC не справляется с производством 7-нм чипов: над Ryzen и Radeon нависла угроза

Справедливости ради нужно заметить, что TSMC старается удовлетворять регулярные запросы постоянных клиентов в первую очередь, а задержки в поставках затрагивают прежде всего тех заказчиков, которые требуют увеличения поставок или же переходят на 7-нм технологию с других техпроцессов.
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Общество

Трудовые книжки могут стать электронными

В течение 2020 года гражданам предложат определить для себя оптимальный формат учета сведений о трудовой деятельности, и уже с 2021 года традиционные трудовые книжки останутся только для тех работников, которые напишут соответствующее письменное заявление.
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Футбол

Юрген Клопп: «„Наполи“ может выиграть Лигу чемпионов»

Во вторник «Ливерпуль» проиграл «Наполи» со счетом 0:2 в матче 1-го тура группового этапа турнира.
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Стартовали съемки нового фильма по игре Mortal Kombat

Киносегмент вселенной Mortal Kombat прирастает очередной частью: как сообщил в своем Twitter Грег Руссо, сценарист проекта, в Австралии стартовали съемки новой "Смертельной битвы".
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Общество

Более 70% россиян высказались против притока трудовых мигрантов

Почти три четверти граждан России (72%) убеждены, согласно данным социологического опроса «Левада-центра», что власти должны ограничить приток иностранцев, приезжающих в страну на заработки.
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Общество

В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных

Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Происшествия

Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб

Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб. Городской суд подмосковного Клина обратил в доход государства 1,7 тыс. объектов недвижимости, теневым владельцем которых, по версии Генпрокуратуры РФ, являлся обвиняемый в должностных и коррупционных преступлениях бывший глава администрации Клинского района Александр Постригань.
Коммерсантъ вчера в 15:57
Политика

Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ

Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском вчера в 10:45
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