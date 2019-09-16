Энергетика
Expert.ruЦены на нефть взлетели на 19% после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии
Сообщения об атаке дронов на крупнейшие месторождения нефти в Саудовской Аравии, королевство значительно снизило добычу сырья. Как результат мировые цены на нефть подскочили в среднем на 12% – 13%. Сорт Brent при открытии торгов подорожал сразу на 19,1% с $67,8 за баррель до $71,62 за баррель.
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Мировые цены на нефть резко выросли на фоне нападения на объекты Саудовской Аравии
ФАН15 сентября в 19:45
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 02:52, Вашингтон
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Доступ к электронной медицинской карте ребенка с информацией о проведенных и пропущенных прививках предоставят московским родителям до конца текущего года.
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Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
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Армия и оружие
Саудиты готовы доказать, что Saudi Aramco атаковал Иран
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Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря
Посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря.
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Шоу-бизнес
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Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева 17 сентября устраивают праздник для родных и близких.
Телеканал 360° вчера в 07:51
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Победительницей в упражнении с обручем стала Екатерина Селезнева.
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Сети клиник «Ниармедик» и «Доктор рядом» решили объединиться
Медицинские сети «Ниармедик» и «Доктор рядом» намерены объединить бизнес, процедура слияния должна завершиться до конца этого года, объявили компании в совместном сообщении (есть у РБК).
РБК 02:01
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 16 сентября в 10:13
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Происшествия
Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru вчера в 12:45
Шоу-бизнес
Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни
36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.
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Фото: Дженнифер Лоуренс и Кук Марони тайно поженились
Видимо, Дженнифер и Кук решили не привлекать к себе внимания и расписаться тайно.
Popcornnews.ru вчера в 17:00
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В Смоленской области БТР на учениях сбил сотрудника Росгвардии
Коммерсантъ вчера в 05:55
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Травников подписал соглашение о развитии системы онкологической помощи
Согласно тексту соглашения, стороны планируют разработать концепцию развития оказания медицинской помощи по профилю «онкология» на территории Новосибирской области, включая разработку проекта по созданию онкологического центра в Новосибирске, а также создания и функционирования центров амбулаторной онкологической помощи.
РБК Новосибирск 00:55
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Российская армия впервые использовала «Палантин»
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Происшествия
МИД призвал КНДР не допустить повторения инцидента с пограничниками
Москва потребовала от Пхеньяна принять исчерпывающие меры для недопущения инцидентов, подобных произошедшему в Японском море, сообщили в МИД России.
RT на русском вчера в 12:49
Кино
Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России
Актёр Джеки Чан принёс извинения своим фанатам в России, что не смог прилететь на премьеру фильма «Тайна печати дракона».
Национальная служба новостей 16 сентября в 05:33