с чего всё началось

Сообщения об атаке дронов на крупнейшие месторождения нефти в Саудовской Аравии, королевство значительно снизило добычу сырья. Как результат мировые цены на нефть подскочили в среднем на 12% – 13%. Сорт Brent при открытии торгов подорожал сразу на 19,1% с $67,8 за баррель до $71,62 за баррель.

Цены на нефть взлетели на 19% после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии

Политика Суд арестовал один из главных активов Порошенко Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.

Происшествия В Саратове возбуждено уголовное дело об изнасиловании женщины-врача В Саратове следователи возбудили уголовное дело в связи с изнасилованием врача местной поликлиники.

Политика Путин ответил на предложение о «ремонте выборной системы» Лидер КПРФ заметил, что у фракции уже есть подготовленные поправки по изменению выборного законодательства.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.

Гаджеты Недавнее обновление Windows 10 «ломает» целый ряд систем и приложений Несколько дней назад корпорация Microsoft выпустила накопительное обновление KB4515384 для Windows 10.

Происшествия Труп мужчины нашли в лесу на Новолипецке Труп мужчины с ножевым ранением в грудь обнаружили 17 сентября в лесополосе в районе улицы Зои Космодемьянской в Липецке.

Происшествия Депутат умер сразу после заседания в Перми В Пермском крае депутат Законодательного собрания Александр Шалаев умер сразу после заседания комитета по социальной политике.

Происшествия Двое мужчин изнасиловали работницу автомойки в Москве В Москве двое мужчин изнасиловали сотрудницу автомойки, пишет РЕН ТВ со ссылкой на службу общественных связей столичного главка МВД.

Энергетика В Саудовской Аравии возобновили поставки нефти на прежнем уровне Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страна смогла оперативно восстановить поставку нефтепродуктов на прежнем уровне.

Политика Трамп ответит на атаки в Саудовской Аравии в ближайшие дни Президент США Дональд Трамп в ближайшие дни определится с реакцией на атаки на нефтепромыслы в Саудовской Аравии, об этом заявил 17 сентября вице-президент США Майкл Пенс.

Экономика Рекламные доходы телеканалов упали в первом полугодии на 9% Что происходит на рекламном рынке Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) опубликовала свою оценку расходов на рекламу в первом полугодии 2019 года.

Политика В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.

Происшествия Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.

Происшествия На учениях под Смоленском БТР задавил двух росгвардейцев Росгвардеец погиб во время учений в Смоленской области, сообщили в пресс-службе Центрального округа войск национальной гвардии.

Общество Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов «московского дела» На сайте издания «Православие и мир» 17 сентября было опубликовано открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».

Политика Митинг против нарушений на выборах начался в Петербурге Санкционированный митинг с требованием изучить свидетельства о фальсификациях на муниципальных выборах и привлечь к ответственности виновных проходит во вторник на площади Ленина в Санкт-Петербурге.

Происшествия В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Космос Астрономы выяснили, что за объект врезался в Юпитер месяц назад Международная команда астрономов сумела определить тип и размеры космического объекта, который в августе 2019 года врезался в Юпитер и спровоцировал мощный взрыв.

Футбол Кокорин и Мамаев вышли из колонии на свободу Встречать футболистов к воротам колонии ИК-4 в Белгородской области приехали несколько десятков журналистов, мать Кокорина Светлана и его отчим.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Общество В России могут измениться правила ухода в отпуск Россияне скоро смогут уходить в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.