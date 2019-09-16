Резкий скачок совершили цены на нефть к моменту открытия торгов на лондонской бирже ICE - до $69,91 за баррель Brent. Рост произошел на фоне сокращения добычи Саудовской Аравией после атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco.

Цены на нефть взлетели на фоне сокращения добычи в Саудовской Аравии

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