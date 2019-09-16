Вынужденное снижение добычи нефти Саудовской Аравией после атаки дронов на НПЗ в четыре раза превышает размер сокращения производства участниками соглашения ОПЕК+.

Рост цен на нефть предсказали после атаки дронов в Саудовской Аравии

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