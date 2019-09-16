Энергетика

ИзвестияИзвестияРост цен на нефть предсказали после атаки дронов в Саудовской Аравии

Вынужденное снижение добычи нефти Саудовской Аравией после атаки дронов на НПЗ в четыре раза превышает размер сокращения производства участниками соглашения ОПЕК+.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:58, Вашингтон
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