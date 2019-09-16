Энергетика
ИзвестияРост цен на нефть предсказали после атаки дронов в Саудовской Аравии
Вынужденное снижение добычи нефти Саудовской Аравией после атаки дронов на НПЗ в четыре раза превышает размер сокращения производства участниками соглашения ОПЕК+.
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал о своей работе в клубе со спортивным директором Сергеем Родионовым.
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Lenta.ru 03:10
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За рулем вчера в 23:01
Экономика
Forbes назвал крупнейшие частные компании России
Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
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Финансы
Рубль вырос к доллару и евро на фоне сильно подорожавшей нефти
Доллар и евро падают на Московской бирже в понедельник утром, рубль уверенно растет к бивалютной корзине в условиях сильного скачка цен на нефть после атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.
Интерфакс 03:29
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Газета.Ru 04:53
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Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения. Она опубликовала пост в своем инстаграме.
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В компании AdaptiveMobile Security рассказали про уязвимость, обнаруженную в SIM-картах.
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Учитывая наши кадровые проблемы в линии защиты, сегодня на сайте РПЛ появилась дозаявка в состав ПФК ЦСКА защитника Максима Елеева. premierliga.ru/players/Eleev-Maksim Елеев является воспитанником ЦСКА, сейчас ему 18 лет.
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Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
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Черноморский флот взял на сопровождение десантный корабль ВМС США
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Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своих мотивах переезда в чемпионат Франции. Хавбек стал игроком монегасков в 2018 году.
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