Мировые цены на нефть подскочили в среднем на 12-13%, свидетельствуют данные торгов. Это произошло после сокращения добычи в Саудовской Аравии, передает РИА "Новости". Отмечается, что максимум роста возрос до 19%.

Экономика Forbes назвал крупнейшие частные компании России Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.

Шоу-бизнес Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).

Армия и оружие Россия развернула С-400 в Арктике Россия развернула системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» на архипелаге Новая Земля в Арктике.

Экономика Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас 6 сентября согласовали с возможностью незначительных изменений «Программу действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», с соответствующим документом ознакомился «Коммерсантъ».

Общество В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе В Минтруда обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.

Футбол Моуринью объяснил доминирование «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» в АПЛ Португалец Жозе Моуринью высказался о доминировании «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в турнирной таблице АПЛ уже второй сезон подряд.

Экономика В России начался эксперимент по маркировке велосипедов В России с 16 сентября, начинается эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам. Проект продлится до 31 мая 2020 года.

Финансы Курс доллара: курс рубля резко изменится На прошедшей неделе российский рубль существенно укрепился к доллару и евро, после падения, которое продолжалось почти весь август и начало сентября.

Происшествия Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.

Энергетика «Газпром» снизил поставки по Opal Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".

Политика Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".

Политика Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".

Происшествия СМИ узнали о выписке Шумахера из клиники в Париже Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер покинул парижскую клинику имени Жоржа Помпиду.

Общество Из-за угрозы наводнения в Петербурге решили перекрыть дамбу В Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) из-за возможного повышения уровня воды в дельте Невы до опасных значений.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Происшествия Появилось видео столкновения поезда с автобусом в Казахстане В соцсетях появилось видео столкновения пассажирского поезда с автобусом в районе станции Шамалган в Алма-Атинской области Казахстана.

Экономика Wildberries и «Русский стандарт» провели первую покупку по QR-коду Онлайн-ритейлер Wildberries и банк «Русский стандарт» провели первую оплату товаров в интернете по QR-коду, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

Футбол «Монако» Головина проиграл «Марселю» в матче с семью голами «Марсель» обыграл «Монако» со счетом 4:3 в гостевом матче пятого тура чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщается на сайте «Марселя».

Шоу-бизнес Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы Стас Христов, представитель Анастасии Заворотнюк, заявил, что больше не сможет комментировать информацию о состоянии здоровья актрисы.

Политика Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.