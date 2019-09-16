Энергетика
РБКЦены на нефть взлетели на фоне сокращения саудовской добычи
Мировые цены на нефть на открытии торгов на бирже ICE в Лондоне показали резкий рост после того, как Саудовская Аравия сократила добычу на фоне атаки дронов на заводы Saudi Aramco. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Шоу-бизнес
Приемная дочь Михаила Круга вышла замуж
StarHit.ru вчера в 08:30
Футбол
«Монако» Головина проиграл «Марселю» в матче с семью голами
«Марсель» обыграл «Монако» со счетом 4:3 в гостевом матче пятого тура чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщается на сайте «Марселя».
РБК вчера в 18:42
Происшествия
При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек
Газета.Ru вчера в 17:45
Космос
Российские космонавты могут получить огнестрельное оружие
В состав аварийного запаса российских космонавтов могут вернуть огнестрельное оружие, передает РИА "Новости" со ссылкой на "Роскосмос".
Газета.Ru вчера в 23:45
Шоу-бизнес
Священника раскритиковали за рассказ о Заворотнюк
Роман Тертичный, экс-герой знаменитой телестройки, запомнившийся публике под псевдонимом Май Абрикосов, резко осудил поступок священнослужителя, давшего короткое интервью журналистам о ситуации в семье Заворотнюк.
Рамблер вчера в 05:23
Теннис
Надаль считает Медведева лучшим теннисистом среди молодого поколения
На счету россиянина пять побед на турнирах ATP Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль назвал российского теннисиста Даниила Медведева лучшим среди нового поколения, сообщает портал Tennis World USA.
Аргументы и Факты вчера в 08:15
Армия и оружие
Стали известны особенности нового российского корвета «Меркурий»
Известия вчера в 05:39
Экономика
Набиуллина поддержала гарантированный пенсионный продукт от Минфина
Центробанк одобрил предложенную Минфином новую пенсионную систему, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах XVII Международного банковского форума «Банки России – XXI век».
Ведомости 13 сентября в 07:58
Футбол
Букмекеры верят в победу ФК «Ростов» над «Ахматом»
Букмекерские конторы ставят на победу футбольного клуба «Ростов» в матче против команды «Ахмат», сообщается на сайте организаций.
Rostov gazeta вчера в 07:18
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru вчера в 11:55
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители режиссера Константина Богомолома не оценили перформанс его невесты Ксении Собчак, которая исполнила достаточно развратный танец перед всеми гостями.
iReactor вчера в 20:13
Экономика
В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде планируют в ближайшее время провести совещание, на котором обсудят возможность провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе на предприятиях, входящих в национальный проект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 22:49
Происшествия
По факту миллиардных хищений из пенсионных накоплений возбуждено дело
Ранее в издании "Коммерсант" появилась информация, что в 2017-2018 годах неустановленные лица подделали более полумиллиона заявлений россиян, согласно которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления в несколько крупных негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
Российская газета 13 сентября в 03:39
Политика
Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын еще в августе пригласил президента США Дональда Трампа посетить Пхеньян.
BFM.ru 00:03
Энергетика
Трамп разрешил открыть резервы США для поддержания рынка нефти
Президент США Дональд Трамп разрешил выделить нефть из стратегического резерва США для стабилизации рынка в случае необходимости, об этом он написал в Twitter.
Ведомости 00:10
Энергетика
«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России
ТАСС 13 сентября в 02:49
Происшествия
12 человек пострадали при взрыве в жилом доме в Ангарске
Говорит Москва вчера в 05:27
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Происшествия
Члены экипажа самолета «Глобуса» оштрафованы за ошибку пилотирования
«Причинами авиационного инцидента явились допущенные экипажем ошибки пилотирования, а также ненадлежащее использование требований Федеральных авиационных правил о выполнении полетов в гражданской авиации»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.
Коммерсантъ Новосибирск 00:02
Здоровье
Нейрохирург Вячеслав Рак заявил, что Заворотнюк неизлечимо больна
Телепрограмма 14 сентября в 06:55
Экономика
Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии
Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас 6 сентября согласовали с возможностью незначительных изменений «Программу действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», с соответствующим документом ознакомился «Коммерсантъ».
REGNUM 00:17
Происшествия
Экс-хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова задержали по делу о мошенничестве
В Москве по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. задержан хоккеист Игорь Мусатов.
РБК вчера в 13:58
Гаджеты
Цены на iPhone 11 Pro Max в России самые высокие в мире
Журналисты PhoneArena сравнили цены на новые смартфоны Apple по всему миру и оказалось, что максимальная версия iPhone 11 Pro Max в РФ стоит на 500 долларов дороже, чем в США.
Astera 13 сентября в 14:55
Авто
Самые бюджетные модели Datsun получили вариатор
Компактвэны появились в продаже еще 5 лет тому назад. И поэтому обе модели получили нову трансмиссию - вариатор X-tronic.
Car.ru вчера в 00:35
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому
Lenta.ru вчера в 13:32
Наука
Биологи обнаружили маскирующие способности контрастных полос
Некоторые животные отличаются довольно необычным окрасом с чередующимися контрастными, часто черно-белыми полосами.
Naked Science 12 сентября в 01:59
Политика
Сергей Чемезов – РБК: «Закрыть полностью страну технически невозможно»
Владимир Путин говорил: кто завладеет искусственным интеллектом, тот станет властелином мира.
РБК вчера в 17:02
Гаджеты
Apple запустила игровой сервис Apple Arcade
UfacityNews.ru 14 сентября в 08:25
Политика
Украина отказалась от выполнения Минских соглашений, считает Пушков
Заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко об отказе в предоставлении полной амнистии участникам гражданской войны в стране является отказом выполнять Минские соглашения.
Народные новости 14 сентября в 17:52
Гаджеты
Новая уязвимость в SIM-картах позволяет следить за пользователями
Специалисты по кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость, которая позволяет злоумышленникам взламывать смартфоны и шпионить за их хозяевами.
Волга-Медиа 13 сентября в 22:13