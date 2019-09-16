Энергетика
РБКЦены на нефть взлетели на фоне сокращения саудовской добычи
Мировые цены на нефть на момент открытия торгов на бирже ICE в Лондоне показали резкий рост после того, как Саудовская Аравия сократила добычу на фоне атаки дронов на заводы Saudi Aramco. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Общество
В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения
РИА Новости вчера в 11:29
Музыка
Скончался лидер американской группы The Cars
Слово и Дело вчера в 23:08
Происшествия
Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении
Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.
ТАСС 00:12
Футбол
«Краснодар» на своем поле обыграл «Крылья Советов»
Советский спорт вчера в 14:00
Экономика
Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти России и Белоруссии после ряда переговоров на высшем уровне объявили о начале процесса углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.
REGNUM 00:17
Космос
Космический отель с искусственной гравитацией откроют в 2025 году
Согласно расчетам создателей, заведение сможет принять до 400 человек. Ожидается, что отель будет готов к 2025 году.
Кубань 24 12 сентября в 17:03
Происшествия
Появилось видео массовой драки футболистов в Махачкале
В драке участвовало около 40 футболистов и болельщиков. Один из участников конфликта госпитализирован.
Российская газета 01:41
Финансы
Рубль укрепит неожиданное подорожание нефти
Сегодня, 16 сентября, торги по нефти открылись гэпом вверх.
REGNUM 00:16
Космос
Российские космонавты могут получить огнестрельное оружие
В состав аварийного запаса российских космонавтов могут вернуть огнестрельное оружие, передает РИА "Новости" со ссылкой на "Роскосмос".
Газета.Ru вчера в 23:45
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Наука
Швейцарцы с помощью ИИ научили бионический протез держать предметы
Волга-Медиа 14 сентября в 22:23
Происшествия
В Волгодонске пройдет панихида в память о жертвах теракта 1999 года
РИА Новости вчера в 18:08
Происшествия
Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей при пожаре в Красноярске
При пожаре, который произошел в ночь на понедельник в многоквартирном жилом доме в Красноярске, погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 01:28
Технологии
Около 14 миллионов записей компаний и покупателей утекли в Сеть
По данным издания, доступными стали примерно 14 миллионов записей о юридических и физических лицах.
UfacityNews.ru вчера в 23:09
Здоровье
Регуляторы проверяют безопасность препарата от изжоги
Регуляторы из Европы и США проверяют безопасность препарата от изжоги.
Актуальные Новости вчера в 09:20
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
РИА Новости вчера в 21:36
Авто
В Уфе арестованные автомобили выставили на аукцион
Picsnews.net 01:48
Энергетика
«Газпром» снизил поставки газа через Opal
«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
Известия 14 сентября в 03:42
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания
Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.
OAnews вчера в 05:02
Экономика
«Лукойл» сохранил лидерство в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes
Нефтяная компания "Лукойл" вновь возглавила рейтинг крупнейших частных компаний России, который опубликован в понедельник изданием Forbes.
ТАСС 00:18
Происшествия
Девушку-подростка заподозрили в убийстве сестры в Башкирии
Известия вчера в 19:31
Экономика
Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
REGNUM 13 сентября в 04:48
Общество
В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 22:49
Происшествия
СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян
Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.
RT на русском 13 сентября в 07:59
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Анастасии Заворотнюк победить болезнь
О состоянии здоровья популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк постоянно поступают противоречивые сведения.
Российская газета 14 сентября в 03:21
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Армия и оружие
В России стартуют стратегические военные учения «Центр-2019»
На состоявшейся накануне церемонии открытия замминистра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров заявил, что учения послужат развитию военного сотрудничества и укреплению взаимодействия между Россией и странами-союзниками.
РИА Новости вчера в 17:41