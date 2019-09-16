Мировые цены на нефть на момент открытия торгов на бирже ICE в Лондоне показали резкий рост после того, как Саудовская Аравия сократила добычу на фоне атаки дронов на заводы Saudi Aramco. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цены на нефть взлетели на фоне сокращения саудовской добычи

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