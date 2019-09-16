Энергетика

РБКРБКЦены на нефть взлетели на фоне сокращения саудовской добычи

Мировые цены на нефть на момент открытия торгов на бирже ICE в Лондоне показали резкий рост после того, как Саудовская Аравия сократила добычу на фоне атаки дронов на заводы Saudi Aramco. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Мировые цены на нефть значительно выросли

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