Энергетика
РБКЦены на нефть взлетели на фоне сокращения саудовской добычи
Мировые цены на нефть на момент открытия торгов на бирже ICE в Лондоне показали резкий рост после того, как Саудовская Аравия сократила добычу на фоне атаки дронов на заводы Saudi Aramco. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Происшествия
Сахалинского сотрудника Росгвардии убили из-за замечания о курении
Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от нескольких ножевых ранений после того, как сделал замечание мужчине и его сожительнице, когда те курили в общественном месте.
РБК вчера в 22:35
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница уволилась
Интерфакс 04:42
Экономика
Названы крупнейшие частные компании России
«Лукойл» в седьмой раз подряд оказался крупнейшей российской частной компанией.
Lenta.ru 03:16
Политика
Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
РБК вчера в 12:19
Музыка
Чиновница пожаловалась в полицию на Шнурова за мат на концерте
Чиновница управления Министерства культуры России по Южному федеральному округу после концерта группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону написала на лидера коллектива Сергея Шнурова заявление в полицию.
Известия 04:17
Энергетика
Атаки на предприятия Saudi Aramco. Факты
В ночь на 14 сентября на двух предприятиях национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco произошли пожары.
ТАСС вчера в 11:10
Энергетика
«Газпром» заставили поставлять газ через Украину
Транзит российского газа через Украину вырос после того, как вступило в силу 50-процентное ограничение для «Газпрома» на использование мощностей газопровода Opal, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейских газотранспортных операторов.
Lenta.ru 05:02
Общество
49-летняя Наоми Кэмпбелл показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Ежегодно в рамках Лондонской Недели моды модель организовывает показ Fashion For Relief в честь одноименной благотворительной организации, которую создала много лет назад после урагана Катрина.
Телепрограмма вчера в 05:50
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Армия и оружие
National Interest оценил мощь российской торпеды «Шквал»
Эксперты американского издания National Interest заявили, что уникальные скоростные показатели российской подводной торпеды "Шквал" могут перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море.
РЕН ТВ 14 сентября в 09:41
Экономика
Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека
Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Вести.Ru 03:28
Здоровье
Врачи: этот убийца сердца и сосудов есть в каждом доме
Канадские ученые забили тревогу: чрезмерное употребление соли может оказывать отрицательное воздействие на сердце и сосуды.
Московский Комсомолец 02:10
Футбол
Массимо Каррера оценил роль Сергея Родионова в «Спартаке»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал о своей работе в клубе со спортивным директором Сергеем Родионовым.
Спорт-Экспресс 03:45
Финансы
Из-за роста цен на нефть укрепляется российский рубль
Курс доллара при открытии торгов в Москве опустился ниже 64 рублей. Европейская валюта подешевела более, чем на 80 копеек.
Эхо Москвы 05:00
Культура
Джеки Чан извинился перед фанатами по-русски
Культуромания 01:42
Театры
Названы лауреаты театральной премии «Хрустальная Турандот»
В Московской области в дворце Юсуповых музея-усадьбы «Архангельское» прошла 28-я церемония награждения театральной премии «Хрустальная Турандот».
Культуромания 02:43
Шоу-бизнес
Стала известна стоимость лечения Заворотнюк в московской клинике
Стоимость лечения актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой выявили последнюю стадию рака головного мозга, в частной московской клинике оценили в сумму по меньшей мере 20 тыс. евро.
Росбалт 03:42
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Футбол
Игра между «КамАЗом» и «Спартаком» состоится в Набережных Челнах
Матч 1/16 финала Кубка России между «КамАЗом» и московским «Спартаком» проведут в Набережных Челнах.
Коммерсантъ Казань 03:19
Происшествия
В Москве у станции метро «Тимирязевская» произошла стрельба
Неизвестный устроил стрельбу из огнестрельного оружия у станции "Тимирязевская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, в результате происшествия два человека были госпитализированы.
ТАСС 03:03
Космос
Роскосмос создаст двигатель для космического ядерного буксира
В 2020 году Роскосмос планирует испытания макета двигателя для космического ядерного буксира.
Российская газета 14 сентября в 08:01
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ вчера в 03:11
Культура
Петра Мамонова выписали из больницы после операции на сердце
Советского, российского музыканта и актера Петра Мамонова, перенесшего после инфаркта еще одну операцию, выписали из больницы.
Российская газета 04:00
Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Согласно документу, программа будет включат в себя частичную интеграцию экономики, переход на единый Налоговый и Гражданский кодексы, создание единого регулятора энергетического рынка, а также объединение таможенной политики.
Газета.Ru 03:52
Политика
Талибы променяли США на Россию после провала переговоров
Представители США и талибов вели переговоры в течение нескольких месяцев в столице Катара Дохе и согласовали проект соглашения, согласно которому около 5 000 американских военнослужащих должны были покинуть Афганистана в обмен на гарантии безопасности со стороны талибов.
ГЛАС.RU 14 сентября в 03:43
Футбол
Уткин обратился к болельщикам «Спартака» после поражения от «Урала»
В субботу, 14 сентября футболисты московского «Спартака» уступили на домашней арене «Уралу» в матче 9-го тура РПЛ (1:2). После этого столичный клуб провел встречу с болельщиками.
ProstoProSport вчера в 23:53
Общество
В Екатеринбурге показали эскиз работы Покраса Лампаса без креста
Стало известно, как будет выглядеть арт-объект Покраса Лампаса в Екатеринбурге после восстановления.
Российская газета 03:55