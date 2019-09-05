Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть растут в ходе торгов
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в среду, 4 сентября. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,54%, составив $54,23 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре увеличились на 0,39% — до $58,49 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7106 источников, обновлено в 03:20, Вашингтон
Политика
Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше
Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия вчера в 21:34
Происшествия
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Инцидент произошел на Ириновском проспекте.
РИА Новости 03:03
Технологии
В сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook
В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 млн пользователей соцсети Facebook.
REGNUM 01:03
Гаджеты
USB-IF анонсировала окончательные спецификации USB4
Форум разработчиков USB (USB-IF), организация поддержки для продвижения и внедрения технологии USB, объявила о публикации спецификации USB4, крупного обновления для архитектуры USB следующего поколения, которая дополняет и основывается на существующем USB 3.2. и архитектуры USB 2.0.
Megaobzor.com вчера в 15:37
Происшествия
При взрыве в Кабуле пострадали 13 человек
РИА Новости 02:47
Экономика
Дерипаска заявил, что российская судебная система не устраивает бизнес
Работа российской судебной системы не устраивает предпринимателей, что препятствует переводу их бизнеса в национальную юрисдикцию.
ТАСС 03:10
Общество
В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона
Правительство России утвердило последний элемент, который даст старт для работы нового сервиса по дистанционному оформлению ДТП.
Известия 00:26
Гаджеты
Honor представила недорогой смартфон Honor 20s
В Китае за смартфон придется заплатить 265 долларов за младшую версию и 307 долларов за модификацию с 8 ГБ ОЗУ.
Astera вчера в 15:54
Экономика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
РИА Новости 03 сентября в 07:36
Энергетика
«Роснефть» предлагает Японии участие в 15 перспективных проектах
"Роснефть" предлагает японским партнерам участие в 15 перспективных проектах в разведке и добыче нефти и газа, нефтепереработке и нефтехимии, сообщил глава нефтекомпании Игорь Сечин, выступая на круглом столе с представителями японского бизнеса на полях Восточного экономического форума.
РИА Новости 01:28
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Политика
Киев предложил вернуть российских наблюдателей в Донбасс
Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.
РИА Новости вчера в 18:04
Авто
Comtrans 2019: Ford показал новые грузовики российской сборки
В рамках Comtrans 2019 было объявлено, что новый F-Max стал обладателем аналогичной российской премии: автомобиль был признан «Грузовиком года 2019» в России.
Движок вчера в 09:20
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Политика
Лавров отказался считать Китай старшим братом России
Глава МИД России Сергей Лавров считает неправильным считать роль Китая для России как старшего брата.
Lenta.ru вчера в 19:41
Космос
Гигантская черная дыра поставила ученых в тупик
Ранее ученые утверждали, что таких размеров у нее быть не может Астрофизики LIGO / Virgo открыли гигантскую черную дыру, которая, по подсчетам ученых, попросту не может существовать, сообщает портал tjournal.ru со ссылкой на журнал Quanta.
АМИТЕЛ 02:37
Гаджеты
Apple выпустит новый бюджетный iPhone
Компания Apple планирует выпустить в 2020 году новую бюджетную модель смартфона iPhone, она будет первой с 2016 года, когда был выпущен SE, сообщает РБК.
ИжевскИнфо.РУ 03:10
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
Заморозки и мокрый снег ожидаются в некоторых регионах России уже в начале сентября.
Известия вчера в 23:34
Культура
Дима Билан объяснил, почему покинул проект «Голос»
Телепрограмма 02:54
Культура
Фестиваль зарубежных русских театров проведут в России в 2019 году
Фестиваль зарубежных русских театров в РФ планируется провести до конца 2019 года, сообщил в четверг замминистра культуры России Павел Степанов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
ТАСС 02:40
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
REGNUM 03 сентября в 06:58
Здоровье
Доктор назвала признак скорого инфаркта
Доктор Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета рассказала, что инфаркт у людей младше 65 лет может произойти из-за лишнего веса в подростковом возрасте.
Газета.Ru 01:58
Политика
Лавров заявил о стабильном осложнении международных отношений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что международные отношения продолжают стабильно осложняться.
Известия вчера в 10:06
Политика
Экс-посол Израиля в Киеве считает украинский язык «выдуманным»
Израильский дипломат Цви Маген, служивший послом в Киеве, указал на то, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.
Экономика сегодня вчера в 17:27
Происшествия
На самую красивую девушку Росгвардии напал автохам
На победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, работающую в управлении Росгвардии по Свердловской области, напал автохам.
Lenta.ru вчера в 06:05
Происшествия
В Вологодской области более 170 человек ищут двухлетнюю девочку
Более 170 человек ищут двухлетнюю девочку, пропавшую в селе Красное Тарногского района Вологодской области, сообщает пресс-служба областного ГУМЧС.
РИА Новости 03:04
Экономика
Две российские компании вошли в число богатейших в Европе
В топ-10 вошли сразу две российские компании: «Газпром» занял в рейтинге седьмое место (21,1 миллиарда евро), а «Роснефть» — девятое (17,8 миллиарда евро).
Lenta.ru 02:26