Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%
НКР в своём аналитическом комментарии пишет, что при кризисном сценарии, если карантин будет продлён минимум до сентября 2020 года, падение спроса на жильё превысит 25%. При этом возможно снижение цен застройщиками на 20−30%.В источнике
С чего всё начиналось
Крупнейшие российские застройщики при кризисном сценарии влияния на отрасль пандемии коронавируса могут снизить цены на новостройки на 20-30%. При этом потери их выручки могут превысить 200 млрд рублей, прогнозирует агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).
Российская газета вчера в 17:00