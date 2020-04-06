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Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%
Царьград
  • Деловое.ТВ0:46
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НКР в своём аналитическом комментарии пишет, что при кризисном сценарии, если карантин будет продлён минимум до сентября 2020 года, падение спроса на жильё превысит 25%. При этом возможно снижение цен застройщиками на 20−30%.В источнике
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С чего всё начиналось
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Эксперты прогнозируют падение цен на новостройки в России до 30%

Крупнейшие российские застройщики при кризисном сценарии влияния на отрасль пандемии коронавируса могут снизить цены на новостройки на 20-30%. При этом потери их выручки могут превысить 200 млрд рублей, прогнозирует агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).
ТАСС вчера в 17:16
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Цены на новостройки в России могут упасть на 30%

Известия вчера в 20:42
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Длительный карантин может обрушить российский рынок недвижимости. Цены упадут до 30%, треть строек встанет

URA.Ru вчера в 19:43
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Цены на жилье снизятся, если карантин затянется до середины лета

Российская газета вчера в 17:00
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