Коронавирус
Газета.RuЦены на новостройки в России могут упасть на 30%
В России крупнейшие застройщики смогут снизить цены на новостройки на 20-30%, если пандемия коронавируса окажет негативное влияние на отрасль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).
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Культура
За неделю существования проект «Большие гастроли-онлайн» собрал почти миллион зрителей
По текущим данным, за прошедшую неделю к трансляциям спектаклей региональных театров присоединился почти миллион любителей искусства, сообщает «Интерфакс».
Здоровье
У 43 человек подтвержден коронавирус в Бурятии
В Республике Бурятия число больных коронавирусной инфекцией растет с каждым днем. За сутки плюс 8 новых подтвержденных случаев.
Здоровье
Мишустин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом в России
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал новые поручения министерствам из-за ситуации с коронавирусом.
Происшествия
В Москве нашли двух детей, сбежавших с чемоданом вещей из дома
В Москве полицейские нашли двух детей, которые ушли из дома вечером 5 апреля и не выходили на связь.
Экономика
Меры поддержки: что делает город для бизнеса
Центр поддержки экономики Москвы Метро в два раза снизит плату за право торговли на его территории Поддержка резидентов, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса Второй пакет мер поддержки предполагает помощь резидентам Московского инновационного кластера, занятым в ИТ-сфере, промышленности и науке, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса.
Авто
Toyota продает новые Land Cruiser 70 и FJ Cruiser
Олдскульные Land Cruiser 70, 76 и 79, а также вездеход в стиле FJ Cruiser до сих пор продают в ОАЭ и Южной Африке.
Общество
Власти США ожидают скорой стабилизации смертности от коронавируса
Власти США ожидают, что показатели смертности от коронавируса в стране на следующей неделе стабилизируются благодаря введенным ограничениям.
Общество
Осипов призвал ослабить меры изоляции в районах Забайкалья, где нет опасности распространения коронавируса
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил ослабить меры изоляции в тех районах края, где нет угрозы распространения коронавруса.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Здоровье
В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса
В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции.
Политика
Трамп пожелал выздоровления госпитализированному из-за вируса Джонсону
Президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, которого накануне госпитализировали из-за длительного сохранения симптомов коронавируса.
Политика
Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
Общество
В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия
Отраслевые предприятия возобновят свою деятельность с 6 апреля.
Общество
Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках.
Политика
В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Общество
Генсек ООН заявил о вспышке насилия в семьях в условиях карантина
Мир столкнулся со вспышкой домашнего насилия в отношении женщин после введения во многих государствах карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса.
Здоровье
Врач назвал укрепляющее иммунитет средство в период пандемии
Настойка прополиса является эффективным иммуностимулирующим средством в период пандемии коронавируса.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией
Житель Москвы Иисус Воробьев, которого в субботу, 5 апреля, доставили в ОМВД по столичному району Хамовники из-за выгула собаки на Патриарших прудах, рассказал о своем задержании, передает Telegram-канал Mash.
Общество
Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса
Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
Кино
Премьеру «Топ Ган: Мэверик» отложили на декабрь из-за коронавируса
Компания Paramount Pictures решила перенести премьеру фильма «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли.
Футбол
Медведева поучаствовала в челлендже Роналду
A post shared by Cristiano Ronaldo (@ cristiano) on Apr 5, 2020 at 9:11am PDT Роналду сделал 142 повторения за 45 секунд, тогда как Медведевой за аналогичное время удалось проделать то же самое 44 раза.
Здоровье
Британская разведка назвала новую версию появления коронавируса
Пандемия коронавируса была вызвана утечкой из китайской лаборатории. Такую версию выдвинула разведка Великобритании, пишет Daily Mail.
Общество
Ещё у девяти жителей Иркутской области может быть коронавирус
У девяти жителей Иркутской области тесты на коронавирусную инфекцию дали сомнительный результат.
Энергетика
Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США
Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Общество
В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
Кино
Тимоте Шаламе и Арми Хаммер снова сыграют геев
Гаджеты
Первый Realme TV замечен в Сети
Первенец Realme на рынке телевизоров имеет диагональ 43 дюйма.
Здоровье
Контроль над ситуацией с коронавирусом усилят на Камчатке
Власти Камчатского края усилят контроль над ситуацией с коронавирусом.
Здоровье
Восьмой случай заболевания коронавирусом подтвержден в Приморье
В Приморском крае выявлен восьмой по счету случай заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального правительства.