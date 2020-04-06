Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЦены на новостройки в России могут упасть на 30%

В России крупнейшие застройщики смогут снизить цены на новостройки на 20-30%, если пандемия коронавируса окажет негативное влияние на отрасль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).
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Цены на новостройки в России могут упасть на 30%

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Эксперты прогнозируют падение цен на новостройки в России до 30%

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Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

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