Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%

Экономика Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в экономике России Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал вариант прогноза развития экономики России — в нем говорится, что экономику ожидает двухлетняя рецессия даже при активных антикризисных мерах правительства.

Общество В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".

Здоровье Карантин может быть опасен для пожилых людей Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.

Общество Еще у девяти жителей Иркутской области подозревают коронавирус Хотя по данным на утро 6 апреля в регионе не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, и число заболевших по-прежнему девять, однако также у девяти человек результаты анализов оказались сомнительными.

Происшествия Гражданин РФ умер от коронавируса в Таиланде Паттайя, Таиланд, 5 апреля 2020, 19:18 — REGNUM Российский гражданин умер в городе Паттайе (Таиланд) от вызванного коронавирусом заболевания, сообщили 5 апреля в посольстве РФ в Таиланде.

Футбол Медведева поучаствовала в челлендже Роналду A post shared by Cristiano Ronaldo (@ cristiano) on Apr 5, 2020 at 9:11am PDT Роналду сделал 142 повторения за 45 секунд, тогда как Медведевой за аналогичное время удалось проделать то же самое 44 раза.

Наука Эректильная дисфункция может быть признаком преждевременной смерти Эксперты пришли к выводу, что у мужчин с низким уровнем тестостерона риск преждевременной смерти увеличивается на 51% по сравнению с участниками с нормальными показателями здоровья.

Спорт Трамп проведёт встречу с руководством НБА и других ведущих лиг США Президент США Дональд Трамп проведёт переговоры с комиссаром НБА Адамом Сильвером, а также руководителями других крупнейших лиг Северной Америки — НХЛ, МЛБ и НФЛ, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Штайн.

Энергетика Стоимость нефти Brent упала на 9% По состоянию на 1.19 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 9.02%, до 31.69 доллара за баррель, а несколькими минутами ранее ее цена составляла 30.82 доллара за баррель.

Здоровье В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 43 В Бурятии официально подтверждено уже 43 случая заражения коронавирусной инфекцией. Между тем еще в субботу сообщалось о 35 заболевших.

Происшествия В Приморье подтвержден восьмой случай заболевания COVID-19 В Приморском крае в понедельник официально подтвержден еще один, восьмой по счету, случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства региона. заболевание выявлено у женщины, которая уже находилась в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы № 2 после возращения из Мексики.

Религия У трех священников Московской епархии обнаружили коронавирус «По состоянию на 5 апреля 2020 года у [трех] священнослужителей Московской епархии тест на вирус COVID-19 дал положительный результат», — говорится в сообщении.

Общество Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ для искусственной вентиляции легких.

Общество Астролог прогнозирует спад пандемии COVID-19 к маю Астролог считает, что россияне смогут уже совсем скоро вернуться к нормальной жизни. Она предсказала спад пандемии коронавируса в мае.

Происшествия Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией Житель Москвы Иисус Воробьев, которого в субботу, 5 апреля, доставили в ОМВД по столичному району Хамовники из-за выгула собаки на Патриарших прудах, рассказал о своем задержании, передает Telegram-канал Mash.

Общество Прибывающих в Красноярск и Норильск из Москвы отправят на карантин Главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю Дмитрий Горяев подписал постановление, согласно которому вводится изоляция всех граждан, прибывающих в аэропорты Красноярска и Норильска из городов Москвы и Санкт-Петербурга на срок 14 календарных дней со дня их прибытия.