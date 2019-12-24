Экономика

АБНАБНЦены на новостройки в Петербурге за полгода выросли почти на 30%

Переход на эскроу-счета не ускорил удорожание новостроек в России. По данным аналитиков, после 1 июля рост цен за полгода составил 5,4%, что соответствует динамике первого полугодия. В ноябре средняя стоимость квадратного метра в новостройке в целом по стране составила 76 030 рублей.
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Первая дискретная видеокарта Intel получит всего лишь 96 исполнительных блоков

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По сведениям, предоставленным Роспотребнадзором, было выявлено, что около трети собак из регионов России болеют эхинококкозом.
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Путин сыграл в хоккей на Красной площади

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Бортпроводники планируют забастовку.
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В декабре банк зарегистрировал дополнительный выпуск акций на 40,085 млрд руб. Допэмиссия акций Промсвязьбанка была частично оплачена акциями Связь-банка, принадлежащими государству, поясняется в пресс-релизе.
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