Экономика

АБНАБНЦены на новостройки в Петербурге за полгода выросли почти на 30%

Переход на эскроу-счета не ускорил удорожание новостроек в России. По данным аналитиков, после 1 июля рост цен за полгода составил 5,4%, что соответствует динамике первого полугодия. В ноябре средняя стоимость квадратного метра в новостройке в целом по стране составила 76 030 рублей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Квартиры в Москве рекордно подорожали

Lenta.ruвчера в 00:40

Новостройки в Иркутской области за полгода подорожали на 1,7%

IrkutskMediaвчера в 02:30

В Петербурге и области подскочили цены на новостройки

Росбалтвчера в 03:11

Объявлено, насколько подорожали новостройки в Калининграде за полгода

REGNUMвчера в 06:15

Цены на новостройки в Петербурге за полгода выросли почти на 30%

АБНвчера в 02:24

Авито Недвижимость: новостройки в Татарстане за полгода подорожали на 2%

Известия Татарстанавчера в 02:38

Новостройки в Ленобласти за полгода подорожали до 75 тыс за метр

Gazeta.SPbвчера в 03:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 14:17, Ашберн
Происшествия

При жесткой посадке Ми-8 в Красноярском крае пострадали шесть человек

Евразия Daily 02:54
Экономика

Глава Газпромбанка назвал покупателей более 6% акций «Газпрома»

Квазиказначейский пакет акций «Газпрома» объемом 6,6% приобрел консорциум инвесторов, заявил глава Газпромбанка Андрей Акимов, передает «Интерфакс».
РБК 10:16
Экономика

Совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику

Совет директоров "Газпрома" утвердил дивидендную политику компании в новой редакции, сообщает пресс-служба компании.
Российская газета вчера в 13:36
Хоккей

КХЛ. «Динамо» впервые в сезоне победило ЦСКА

Вести.Ru 13:58
Хоккей

«Трактор» смог обыграть омский «Авангард»

Сегодня, 25 декабря, в Балашихе состоялся матч КХЛ, в котором встречались команды «Авангард» и «Трактор».
Первый областной 13:59
Общество

Угроза обрушения Собора Парижской Богоматери сохраняется

Разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля текущего года.
Интерфакс 09:38
Политика

Путин оценил ситуацию в российской экономике

Ситуация в экономике позволяет достичь еще больших результатов.
Российская газета 12:23
Армия и оружие

Немецкие СМИ назвали учения войск НАТО репетицией нападения на Россию

ФедералПресс вчера в 17:08
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала о романе с блогером

Певица и ведущая Ольга Бузова призналась, что строит отношения с певцом и видеоблогером Давидом Манукяном.
Газета Кемерова 13:50
Общество

Кейт Миддлтон показала необычный снимок своих детей

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила подданных королевства с Рождеством и показала необычное черно-белое фото своих детей.
ФАН 04:07
Политика

Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
RT на русском вчера в 18:02
Экономика

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию». «Золотая акция» была передана 23 декабря, сказал РБК представитель кредитной организации.
РБК 11:46
Общество

Почти 2 млн граждан Украины попали в госреестр должников

С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн граждан Украины.
ИА Новороссия вчера в 06:44
Происшествия

Хакеры, взломавшие базу РЖД, получили от 10 до 13 лет колонии

Басманный суд Москвы в среду приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии трех хакеров, взломавших базы РЖД и авиакомпании S7 для махинаций с фиктивным возвратом билетов, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 10:20
Авто

Легендарный седан Toyota Mark II уходит в историю

Как сообщает издание «Drom», 23 декабря на предприятии Toyota Motomachi был выпущен последний седан Toyota Mark X, который является преемником модели Mark II.
Тарантас Ньюс 00:17
Здоровье

Бывшей королеве красоты удалили часть черепа

Бывшей участнице конкурсов красоты из американского штата Делавэр удалили часть черепа. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Lenta.ru 07:06
Армия и оружие

Шойгу назвал сроки создания системы военных госпиталей

Минобороны до 2025 года завершит создание системы из 155 военных госпиталей, включая медицинские учреждения в удаленных регионах, заявил на заседании общественного совета при Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.
РИА Новости 14:10
Политика

Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
РИА Новости 09:47
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком

REGNUM 05:22
Политика

В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Газета.Ru 12:09
Политика

Сокуров отказался извиняться перед Кадыровым

Российский режиссер Александр Сокуров отказался извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Lenta.ru 10:23
Технологии

МТС представит собственную «умную» колонку в начале 2020 года

Дни24 00:53
Армия и оружие

Названа нерешенная проблема номер один в Афганской войне

Главной проблемой Советского Союза в Афганской войне была неготовность тыловых служб.
Lenta.ru 11:57
Политика

В Кремле оценили увольнение журналистки, задавшей вопрос Путину

В Кремле не знают причин увольнения журналистки Окружной телерадиокомпании «Ямал-Регион» Алисы Яровской, которая задала вопрос Владимиру Путину на большой ежегодной пресс-конференции.
Национальная служба новостей вчера в 07:28
Армия и оружие

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошел в Черное море

Как сообщает агентство «REGNUM», возвращающийся из дальнго похода ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» прошёл черноморские проливы.
Военное дело 06:46
Армия и оружие

Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету

Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на «всей территории США».
Известия 12:00
Политика

На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Известия 05:10
Общество

Путин поспорил с Кудриным по поводу результативности нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин вступил в дискуссию с главой Счетной палаты (СП) Алексеем Кудриным, не согласившись с его оценками результативности национальных проектов, а также методов стимулирования экономического роста в стране.
Интерфакс 10:28
Происшествия

В Грузии погибли пять сорвавшихся в пропасть школьников

По данным грузинских СМИ, автомобиль, в котором находились школьники, сорвался в пропасть с десятиметровой высоты после столкновения с грузовиком.
Lenta.ru 12:39
Политика

Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
РИА Новости 10:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное