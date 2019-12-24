Переход на эскроу-счета не ускорил удорожание новостроек в России. По данным аналитиков, после 1 июля рост цен за полгода составил 5,4%, что соответствует динамике первого полугодия. В ноябре средняя стоимость квадратного метра в новостройке в целом по стране составила 76 030 рублей.

Цены на новостройки в Петербурге за полгода выросли почти на 30%

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