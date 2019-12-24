Экономика
АБНЦены на новостройки в Петербурге за полгода выросли почти на 30%
Переход на эскроу-счета не ускорил удорожание новостроек в России. По данным аналитиков, после 1 июля рост цен за полгода составил 5,4%, что соответствует динамике первого полугодия. В ноябре средняя стоимость квадратного метра в новостройке в целом по стране составила 76 030 рублей.
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Авито Недвижимость: новостройки в Татарстане за полгода подорожали на 2%
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Общество
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Умер генерал армии Махмут Гареев
Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев умер в возрасте 96 лет.
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Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошел в Черное море
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» в сопровождении большого противолодочного корабля «Североморск» и судов обеспечения вышел из главной базы Северного флота – Североморска – 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
Транспорт
В Севастополь прибыл первый российский поезд
Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
В театре рассказали о состоянии Галины Волчек
Состояние художественного руководителя московского театра "Современник" Галины Волчек остается стабильным, сообщил РИА Новости директор театра Игорь Попов.
Происшествия
Убийцу Зелимхана Хангошвили выдали татуировки
Убийство в Берлине прокомментировал и Рамзан Кадыров, который в резкой форме ответил на подозрения руководства Чечни в организации убийстве бывшего полевого командира и потребовал доказательств, а не только обвинений.
Политика
Сербия завершила на своём участке укладку труб «Турецкого потока»
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в Иркутской области
Два человека погибли в результате пожара в двух общежитиях лесозаготовительного предприятия в поселке Залари Иркутской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
Политика
Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway
Россия приняла решение возобновить переговоры с американской стороной об участии в проекте окололунной станции Gateway, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Общество
Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
Происшествия
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Общество
В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Общество
Прокуратура Татарстана признала незаконным участие детей в учениях МВД
Прокуратура Татарстана по итогам проверки признала незаконным привлечение учеников девятого класса Новотроицкой средней общеобразовательной школы к учениям отдела полиции в Тукаевском районе.
Общество
Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка
Российский рынок интересен Apple, американская компания вряд ли решит покинуть его после того, как в стране вступит в силу закон о предустановке на гаджеты российского программного обеспечения.
Общество
Порядка 98% выпускников школ успешно написали итоговое сочинение
Итоговое сочинение, "зачет" по которому является допуском к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), успешно написали 98% выпускников российских школ, сообщили в среду в пресс-службе Рособрнадзора.
Происшествия
Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
Басманный суд Москвы во вторник арестовал замначальника управления в центральном аппарате Федеральной таможенной службы (ФТС) Алексея Серебро по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Политика
ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии
Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Единоборства
Нурмагомедов вошел в тройку лучших бойцов десятилетия ESPN
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов вошел в тройку лучших в опубликованном телеканалом ESPN рейтинге лучших бойцов смешанного стиля за десятилетие.
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов уходящего десятилетия
Самым успешным в денежном плане за период с 2010 по 2020 год оказался музыкант Dr. Dre (Андре Ромелл Янг), по подсчетам журнала Forbes за этот временной промежуток ему удалось заработать порядка $950 млн.
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать
Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не скрывали, что их детей — Лизу и Гарри — вынашивала суррогатная мать.
Политика
Россия может построить собственное судно-трубоукладчик за шесть лет
Судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» может быть построено в России, но на это потребуется примерно шесть лет.
Авто
Все автомобили Lada подорожают с нового года
Самый дорогой автомобиль в модельном ряду Lada – седан Vesta Sport – подорожает в базовой версии на 1,5% до 1 042 900 руб. (плюс 15 000 руб.).
Религия
Католики отметили Рождество Христово
Экономика
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
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Кержаков пожелал Дзюбе обойти его в списке бомбардиров сборной России
Бывший нападающий московского "Динамо" Александр Кержаков пожелал форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе обойти его в списке бомбардиров сборной России.
Кино
Создатель «Ведьмака» поделился впечатлениями о сериале
Анджею Сапковскому — автору серии книг «Сага о ведьмаке» — понравилась актёрская игра Генри Кавилла, который исполнил роль Геральта.
Происшествия
На редкость лысая резина и 24 штрафа за превышение: смертельное ДТП на Савушкина устроил не «Солярис»
Виновником смертельного ДТП на улице Савушкина считается водитель «Пежо 207», а не иностранец из заполненного людьми «Соляриса», как предполагали в соцсетях.
Гаджеты
Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу
Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.