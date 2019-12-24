Экономика

АБНАБНЦены на новостройки в Петербурге за полгода выросли почти на 30%

Переход на эскроу-счета не ускорил удорожание новостроек в России. По данным аналитиков, после 1 июля рост цен за полгода составил 5,4%, что соответствует динамике первого полугодия. В ноябре средняя стоимость квадратного метра в новостройке в целом по стране составила 76 030 рублей.
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В Москве подорожало жилье без права прописки

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Цены на новостройки в Петербурге за полгода выросли почти на 30%

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Авито Недвижимость: новостройки в Татарстане за полгода подорожали на 2%

Известия Татарстанавчера в 02:38

Квадратный метр в Москве может подорожать до 10% в 2020 году

Газета.Ruвчера в 14:11
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Атомная подлодка «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске

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Умер генерал армии Махмут Гареев

Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев умер в возрасте 96 лет.
Lenta.ru 03:25
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Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошел в Черное море

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» в сопровождении большого противолодочного корабля «Североморск» и судов обеспечения вышел из главной базы Северного флота – Североморска – 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
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Происшествия

Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

BFM.ru 01:22
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В Севастополь прибыл первый российский поезд

Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Общество

В театре рассказали о состоянии Галины Волчек

Состояние художественного руководителя московского театра "Современник" Галины Волчек остается стабильным, сообщил РИА Новости директор театра Игорь Попов.
РИА Новости 03:33
Происшествия

Убийцу Зелимхана Хангошвили выдали татуировки

Убийство в Берлине прокомментировал и Рамзан Кадыров, который в резкой форме ответил на подозрения руководства Чечни в организации убийстве бывшего полевого командира и потребовал доказательств, а не только обвинений.
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Политика

Сербия завершила на своём участке укладку труб «Турецкого потока»

RT на русском 03:12
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в Иркутской области

Два человека погибли в результате пожара в двух общежитиях лесозаготовительного предприятия в поселке Залари Иркутской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
REGNUM вчера в 23:13
Политика

Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway

Россия приняла решение возобновить переговоры с американской стороной об участии в проекте окололунной станции Gateway, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Известия вчера в 19:52
Общество

Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
REGNUM вчера в 19:57
Происшествия

Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии

В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Российская газета вчера в 18:24
Общество

В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Газета.Ru вчера в 22:58
Общество

Прокуратура Татарстана признала незаконным участие детей в учениях МВД

Прокуратура Татарстана по итогам проверки признала незаконным привлечение учеников девятого класса Новотроицкой средней общеобразовательной школы к учениям отдела полиции в Тукаевском районе.
RT на русском 02:19
Общество

Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка

Российский рынок интересен Apple, американская компания вряд ли решит покинуть его после того, как в стране вступит в силу закон о предустановке на гаджеты российского программного обеспечения.
РБК вчера в 19:15
Общество

Порядка 98% выпускников школ успешно написали итоговое сочинение

Итоговое сочинение, "зачет" по которому является допуском к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), успешно написали 98% выпускников российских школ, сообщили в среду в пресс-службе Рособрнадзора.
ТАСС 02:08
Происшествия

Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка

Басманный суд Москвы во вторник арестовал замначальника управления в центральном аппарате Федеральной таможенной службы (ФТС) Алексея Серебро по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 11:42
Политика

ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии

Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
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Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты

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Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов вошел в тройку лучших в опубликованном телеканалом ESPN рейтинге лучших бойцов смешанного стиля за десятилетие.
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Forbes назвал самых богатых музыкантов уходящего десятилетия

Самым успешным в денежном плане за период с 2010 по 2020 год оказался музыкант Dr. Dre (Андре Ромелл Янг), по подсчетам журнала Forbes за этот временной промежуток ему удалось заработать порядка $950 млн.
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Шоу-бизнес

Максим Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать

Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не скрывали, что их детей — Лизу и Гарри — вынашивала суррогатная мать.
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Политика

Россия может построить собственное судно-трубоукладчик за шесть лет

Судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» может быть построено в России, но на это потребуется примерно шесть лет.
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Авто

Все автомобили Lada подорожают с нового года

Самый дорогой автомобиль в модельном ряду Lada – седан Vesta Sport – подорожает в базовой версии на 1,5% до 1 042 900 руб. (плюс 15 000 руб.).
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Католики отметили Рождество Христово

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Экономика

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ 22 декабря в 17:38
Футбол

Кержаков пожелал Дзюбе обойти его в списке бомбардиров сборной России

Бывший нападающий московского "Динамо" Александр Кержаков пожелал форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе обойти его в списке бомбардиров сборной России.
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Создатель «Ведьмака» поделился впечатлениями о сериале

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На редкость лысая резина и 24 штрафа за превышение: смертельное ДТП на Савушкина устроил не «Солярис»

Виновником смертельного ДТП на улице Савушкина считается водитель «Пежо 207», а не иностранец из заполненного людьми «Соляриса», как предполагали в соцсетях.
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Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу

Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.
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