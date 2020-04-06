Крупнейшие российские застройщики при кризисном сценарии влияния на отрасль пандемии коронавируса могут снизить цены на новостройки на 20-30%. При этом потери их выручки могут превысить 200 млрд рублей, прогнозирует агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

с чего всё началось

НКР в своём аналитическом комментарии пишет, что при кризисном сценарии, если карантин будет продлён минимум до сентября 2020 года, падение спроса на жильё превысит 25%. При этом возможно снижение цен застройщиками на 20−30%.

Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%

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