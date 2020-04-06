Коронавирус

REGNUMREGNUMЦены на новое жильё в России могут упасть на 30%

НКР в своём аналитическом комментарии пишет, что при кризисном сценарии, если карантин будет продлён минимум до сентября 2020 года, падение спроса на жильё превысит 25%. При этом возможно снижение цен застройщиками на 20−30%.
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с чего всё началось

Эксперты прогнозируют падение цен на новостройки в России до 30%

Крупнейшие российские застройщики при кризисном сценарии влияния на отрасль пандемии коронавируса могут снизить цены на новостройки на 20-30%. При этом потери их выручки могут превысить 200 млрд рублей, прогнозирует агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).
ТАССвчера в 17:16

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Цены на новостройки в России могут упасть на 30%

Известиявчера в 20:42

Длительный карантин может обрушить российский рынок недвижимости. Цены упадут до 30%, треть строек встанет

URA.Ruвчера в 19:43

Цены на новостройки в России из-за коронавируса могут упасть на 30%

РИА Новостивчера в 17:05

Эксперты прогнозируют падение цен на новостройки в России до 30%

ТАССвчера в 17:16

Эксперты рассчитали потери застройщиков из-за коронавируса

RT на русскомвчера в 19:39

Цены на жилье снизятся, если карантин затянется до середины лета

Российская газетавчера в 17:00

Потери застройщиков из-за коронавируса составят до ₽200 млрд

РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 01:54, Ашберн
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Энергетика

Цена нефти на торгах в Лондоне продолжает снижаться

На торгах на бирже ICE в Лондоне цена нефти марки Brent снизилась на более чем 9 процентов. Ее стоимость составляет $31,69 за баррель.
Вести.Ru вчера в 20:05
Общество

Bloomberg узнал о споре Москвы и Эр-Рияда по новой сделке о добыче нефти

Москва и Эр-Рияд не могут договориться об условиях новой сделки по сокращению добычи нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
РБК вчера в 22:33
Технологии

Ходить без маски во время пандемии – все равно что ездить на мотоцикле без шлема

Европа и США переживают более высокий уровень инфицирования COVID-19 по сравнению с азиатскими странами – и одна из причин в том, что в Южной Корее, Японии, Таиланде и других странах гораздо сильнее развита культура ношения масок, благодаря предыдущему опыту столкновения с атипичной пневмонией в 2006 году.
Милосердие.ru вчера в 17:09
Здоровье

В Роспотребнадзоре не увидели взрывного роста заражения коронавирусом

Попова подчеркнула, что сдерживать распространение коронавируса удается благодаря мерам самоизоляции.
РБК вчера в 08:07
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия 04 апреля в 16:23
Общество

В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости вчера в 10:50
Общество

Премьер-министр Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Британского премьер-министра Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 23:41
Происшествия

Три человека пострадали в результате стрельбы в Тюменской области

Три человека пострадали в результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области.
ТАСС вчера в 17:24
Общество

В Приморье вводится система электронных пропусков с 7 апреля

В правительстве Приморья заявили о введении в регионе системы электронных пропусков с 7 апреля для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:40
Общество

Роспотребнадзор рассказал о старте тестирования на коронавирус на дому

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому, позволяющее выявить заболевание на ранней стадии, сдать анализ можно по желанию и без назначения врача, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 20:56
Экономика

Минсельхоз попросили временно ограничить импорт томатов

Плодоовощной союз России попросил Минсельхоз запретить импорт помидоров сроком на два месяца, чтобы не допустить ухудшения положения отечественных производителей овощей.
Известия вчера в 10:47
Общество

В Крыму режим самоизоляции продлен до 30 апреля

Глава Республики Крым Сергей Аксенов внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности, которым продлил действие режима самоизоляции до 30 апреля 2020 года.
Российская газета вчера в 13:20
Общество

У 20 граждан КНР, прибывших из Москвы, выявлен коронавирус

У прибывших в город Суйфэньхэ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян из Москвы 20-ти граждан КНР выявлен коронавирус COVID-19, сообщает центральное телевидение Китая со ссылками на данные Хэйлунцзяна.
Интерфакс вчера в 22:47
Авто

Зачем нужна LADA Vesta, когда есть такой Mercedes-Benz C-Class?

Речь идёт о Mercedes-Benz в кузове W203, который имеет довольно обширную линейку двигателей.
Car.ru вчера в 04:50
Общество

Прибывающих в Приангарье из Москвы и Петербурга изолируют

Главный санитарный врач Иркутской области Дмитрий Савиных подписал постановление об обязательной изоляции граждан, прибывающих в регион из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
РИА Новости 01:15
Путешествия

АТОР предложила временно заморозить выплаты за аннулированные туры

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила правительству России заморозить возврат туристам денег за аннулированные туры в рамках нового комплекса мер по поддержке индустрии, об этом сообщается на сайте организации.
РИА Новости 00:53
Общество

В Японии режим ЧС из-за коронавируса ввели в Токио и Осаке

Решение о вводе в Токио и Осаке локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за эпидемии коронавируса принял премьер-министр Японии Синдзо Абэ, 6 апреля сообщает Kyodo.
ИА Красная Весна вчера в 21:26
Общество

Ученые выяснили время сохранения коронавируса на поверхностях

Коронавирус COVID-19 может сохраняться на использованных марлевых масках до недели, сообщила группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.
Интерфакс вчера в 23:29
Единоборства

Уайт заявил, что турнир UFC пройдёт без Нурмагомедова

Лас-Вегас, США, 6 апреля 2020, 08:24 — REGNUM Турнир UFC 249 пройдёт 18 апреля без российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
REGNUM 01:24
Наука

Установлено, сколько пластика может съесть животное

Goroday.ru 03 апреля в 03:39
Общество

Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей

Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
News.ru вчера в 13:28
Экономика

СМИ узнали о новых мерах властей без «серьезной поддержки» бизнеса

В новом плане нет «серьезных денежных мер поддержки бизнеса», утверждают собеседники издания.
РБК 00:45
Гаджеты

Представлена видеокарта GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6

Видеокарта MSI GeForce GTX 1650 D6 AERO ITX имеет тактовую частоту – 1 590 МГц, что немного меньше от более производительных ускорителей, потому как это уменьшенный форм-фактор.
The GEEK 04 апреля в 05:06
Армия и оружие

Волонтёры везут водку, «воины света» взрываются: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР.
Rusvesna.su вчера в 09:15
Общество

Эксперты Роскачества отметили улучшение качества «Российского» сыра

Роскачество в результате повторных исследований "Российского" сыра пришло к выводу, что за три года его качество стало лучше, следует из материалов организации.
РЕН ТВ 01:20
Политика

Евросоюзу предрекли распад из-за пандемии коронавируса

Бывшие министры иностранных дел Германии Йошка Фишер и Зигмар Габриэль в совместной статье в газете Tagesspiegel предупредили об угрозе распада Евросоюза из-за последствий пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 12:39
Политика

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
ТАСС вчера в 07:23
Здоровье

Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке

Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
RuNews24.ru 04 апреля в 07:27
Общество

Число заболевших коронавирусом на Ставрополье выросло до 20

В крае предприняты все меры для сдерживания распространения инфекции, люди, имевшие контакты с больными, также взяты под контроль и изолированы, их пробы исследуются на наличие Covid-19.Те же меры принимаются и к тем, кто возвращается из заграницы.
Московский Комсомолец 01:21
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