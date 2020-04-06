В России крупнейшие застройщики смогут снизить цены на новостройки на 20-30%, если пандемия коронавируса окажет негативное влияние на отрасль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

Цены на новостройки в России могут упасть на 30%

Энергетика Цена нефти на торгах в Лондоне продолжает снижаться На торгах на бирже ICE в Лондоне цена нефти марки Brent снизилась на более чем 9 процентов. Ее стоимость составляет $31,69 за баррель.

Экономика Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы Проценты по кредитным картам, которые накопились за время кредитных каникул, заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.

Общество Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.

Экономика Коронавирус. Алексей Антонов дал оценку письму бизнесменов Президент Торгово-промышленной палаты Саратовской области Алексей Антонов прокомментировал коллективное обращение саратовских предпринимателей к премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Общество Три дополнительных симптома коронавируса названы Ученые рассказали о трех дополнительных симптомах, которые могут говорить о заражении коронавирусной инфекцией, пишет «Российская газета».

Происшествия У жительницы Забайкалья выявили коронавирус Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.

Футбол Медведева поучаствовала в челлендже Роналду A post shared by Cristiano Ronaldo (@ cristiano) on Apr 5, 2020 at 9:11am PDT Роналду сделал 142 повторения за 45 секунд, тогда как Медведевой за аналогичное время удалось проделать то же самое 44 раза.

Общество Boeing продлила приостановку работы предприятий в штате Вашингтон Американская компания Boeing на неопределенный срок продлила приостановку производства на предприятиях в штате Вашингтон из-за пандемии коронавируса, следует из заявления.

Авто Появились изображения нового Nissan X-Trail На днях в Сеть попали патентные изображения экстерьера и интерьера нового Nissan X-Trail.

Здоровье Карантин может быть опасен для пожилых людей Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.

Шоу-бизнес Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.