Коронавирус
Газета.RuЦены на новостройки в России могут упасть на 30%
В России крупнейшие застройщики смогут снизить цены на новостройки на 20-30%, если пандемия коронавируса окажет негативное влияние на отрасль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).
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Энергетика
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Почему Geely Coolray станет «занозой» для тех, кто не любит «китайцев»
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