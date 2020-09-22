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Газета.Ru
Газета.Ru

Цены на новостройки в России могут вырасти к концу года на 15%

По итогам 2020 года рост цен на новостройки в России составит 12–15%, прогнозируют участники рынка недвижимости.В источнике
С чего всё началось
Известия

Домом выйдут: к концу года новостройки в РФ подорожают на 15%

С начала года новостройки в России подорожали примерно на 8%, по итогам 2020-го рост цен составит 12–15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. Несмотря на коронакризис, девелоперы повышают стоимость жилья.
Известия17:01
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Газета.Ru

Цены на новостройки в России могут вырасти к концу года на 15%

Газета.Ru21:55
Forbes

«На рынок вышли покупатели с живыми деньгами»: почему растут цены на московские квартиры и что будет с ними до конца года

Forbesвчера в 00:21
Московский Комсомолец

На 15% вырастет стоимость квартир до конца года в новостройках

Московский Комсомолец21:17
URA.Ru

В РФ заметно вырастут цены на жилье

URA.Ru20:55
Телеканал 360°

Новостройки в России к концу года могут подорожать на 15%

Телеканал 360°20:35
Известия

Эксперты спрогнозировали рост цен на 15% на новостройки к концу года

Известия20:00
РБК

Эксперты сообщили о росте цен на 15% на новостройки к концу года

РБК21:39

Немецкие юристы: Германия не может расследовать инцидент с Навальным

Немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщает со ссылкой на источники в следственных кругах, что Германия не может начать уголовное расследование произошедшего с Алексеем Навальным и предъявить какие-либо обвинения, поскольку инцидент произошел не на территории ФРГ.
Вести.Ru19:43
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ВОЗ одобрила третью фазу испытаний полынного напитка от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения одобрила третью фазу клинических испытаний африканского лекарства растительного происхождения в качестве возможного метода лечения коронавируса, сообщает РИА «Новости».
МИР 24вчера в 07:44
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Рябков: США предлагают России «непривлекательную» сделку по ДСНВ

Предлагаемая Соединенными Штатами сделка по стратегическому вооружению не содержит "привлекательных элементов" для России, заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью изданию "Коммерсантъ".
Газета.Ruвчера в 14:50
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